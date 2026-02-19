Раскрыт неожиданный способ профилактики инфаркта и инсульта
Врач Даниэль Лопес Росетти заявил, что для снижения риска развития инфаркта и инсульта необходимо тщательно чистить зубы. Об этом он сообщил в беседе с изданием Infobae.
Доктор подчеркнул, что недостаточная гигиена полости рта может стать причиной разнообразных инфекций. Бактерии и производимые ими токсины могут проникнуть в кровоток и достигнуть жизненно важных органов, включая сердце, предупредил он.
Врач отметил, что одним из возможных осложнений является эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца, что существенно ухудшит его работу. Росетти добавил, что хроническое воспаление повышает вероятность инфаркта и инсульта.
