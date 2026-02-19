Раскрыт неожиданный способ профилактики инфаркта и инсульта

19 февраля 2026, 15:26

Врач Росетти: Тщательная чистка зубов снижает риск развития инфаркта и инсульта

Фото: iStock/didesign021

Врач Даниэль Лопес Росетти заявил, что для снижения риска развития инфаркта и инсульта необходимо тщательно чистить зубы. Об этом он сообщил в беседе с изданием Infobae.