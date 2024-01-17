В Челябинске у школьника из мозга извлекли кисту с личинками паразита

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Челябинские нейрохирурги извлекли из мозга 12-летнего школьника 12-сантиметровую кисту с личинками паразита.
URA.RU, ссылаясь на пресс-службу Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), пишет, что мальчик мучился от головных болей, у него перекосилось лицо и появилась слабость в руках и ногах. Сообщается, что на приемах в платных клиниках мальчику не могли поставить диагноз.
Позже выяснилось, что у ребенка был эхинококкоз головного мозга, количество кист не возможно было подсчитать, а объем узла равнялся 12 см.
Нейрохирурги прооперировали школьника, а образование полностью удалили. Данный случай эхинококкоза является вторым в практике челябинского нейрохирурга Германа Сафронова, а прошлый был 30 лет назад.
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Позже выяснилось, что у ребенка был эхинококкоз головного мозга, количество кист не возможно было подсчитать, а объем узла равнялся 12 см.
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Мария Фирсова