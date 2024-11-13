В Подмосковье провели около 1,3 млн телемедицинских консультаций

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 1,3 млн телемедицинских консультаций провели врачи для пациентов из Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В ходе онлайн-приёма врач контролирует ход лечения, динамику, даёт рекомендации. Кроме того, в рамках телемедицинской консультации можно оформить цифровой льготный рецепт на лекарство или закрыть больничный», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она отметила, что телемедицинские консультации очень удобны и позволяют пациенту экономить время на поездку в поликлинику.
В областном Минздраве напомнили, что получить онлайн-консультацию врача могут также беременные женщины и дети. При этом дистанционный приём возможен только после очного посещения врача.
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