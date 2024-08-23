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На медосмотры из сельской местности доставили 18 тыс. подмосковных пенсионеров

23 августа 2024, 19:19
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Более 18 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили с начала года на диспансеризацию. Этой работой занимаются социальные центры региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Пенсионерам важно проходить диспансеризацию не реже раза в год. Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и вовремя начать лечение. Социальные центры региона работают в тандеме с медучреждениями, чтобы обеспечивать доставку пожилых людей из отдалённых деревень и сёл, которым порой трудно самостоятельно добраться до поликлиники», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Чтобы предупредить заболевание и увеличить продолжительность жизни населения, в Подмосковье реализуют нацпроект «Демография» и региональный – «Старшее поколение».



Как пояснили в ведомстве, социальные центры региона вместе с медучреждением составляют план проведения осмотров. Затем жителей организованно забирает спецтранспорт с мобильной бригадой. После прохождения осмотра и сдачи анализов пенсионеров привозят обратно домой.

Доставка до лечебного учреждения бесплатная. Подать заявку на диспансеризацию можно в ближайшем учреждении здравоохранения или социальной защиты.

Подробнее о доставке можно узнать по телефону горячей линии 122, добавочный – 6.

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#московская область
В Волоколамской больнице начал работать цифровой рентген-аппарат
23 августа 2024, 20:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В приёмном отделении Волоколамской больницы запустили новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Главный принцип успешного лечения – точная диагностика. Для этого мы продолжаем закупать тяжёлое медоборудование для наших больниц. Новый цифровой рентген-аппарат в Волоколамской больнице установлен взамен устаревшего оборудования. На закупку было выделено около 20 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На аппарате планируют проводить около 50 исследований в смену. Специалисты смогут получать детальное и качественное изображение при низкой лучевой нагрузке на пациента. Обследование проводится быстрее, чем на аналоговой медтехнике, а результаты сохраняются в электронном виде.

Как отметили в министерстве, оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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#минздрав мо
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#рентген
#медицинское оборудование
#больница
#волоколамск
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Россиянам раскрыли одно важное противопоказание к винирам
Стоматолог Першина: Виниры не ставятся при отсутствии зубов
23 августа 2024, 18:52

Фото: iStock/mbz-photodesign

Ведущая программы «Доктор И», врач-стоматолог Ирина Першина заявила, что единственным противопоказанием к постановке виниров может быть отсутствие зубов.
«Если у человека нет зубов, то это является противопоказанием к винирам, потому что их только на зубы можно приклеить. А так противопоказаний практически не существует», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Першиной.

До этого врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Нурлана Аскерова заявила, что у человека на глазном яблоке могут наблюдаться так называемые пигментные пятна. По словам специалиста, они не приносят вреда.

«Пигментные пятна бывают не только на коже, но и на глазном яблоке, они называются пигментными невусами. Они безобидны, как и любая родинка, которая не растет и не меняется. Такие пятна имеют разную форму, их цвет в основном коричневый или черный. Человеку они не приносят никакого дискомфорта и никак не влияют на зрение», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Аскерова.

При этом она отметила, что при наличии таких пятен следует регулярно наблюдаться у врача.

Ранее сообщалось, что около 190 тыс. жителей Московской области с начала 2024 года уже пришли онкоскрининг полости рта.

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Диетолог Круглова призвала с осторожностью относиться к БАДам

35 подмосковных парков приглашают проверить здоровье в выходные
#зрение
#здоровье
#врач
#зубы
#офтальмолог
#стоматолог
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Диетолог Круглова призвала с осторожностью относиться к БАДам
23 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/guteksk7

Диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что к принятию биологически активных добавок (БАДам) стоит относится с осторожностью.
Она рекомендовала не принимать такие препараты самостоятельно в самоназначаемых дозировках. Здесь лучше посоветоваться с врачом.

«В данном случае не работает принцип «чем больше, тем лучше». Если принимать добавки сверх необходимого, то это не даст каких-то преимуществ для здоровья. Но надо, чтобы это было не самолечение, а врач назначал такие препараты, потому что важно выбрать препарат, который будет содержать оптимальную дозу Omega-3, чтобы это было не пальцем в небо», – прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Круглова.

А вот что можно сделать вполне самостоятельно, так это убрать в домашних условиях синяки под глазами. Так, для этого специалисты рекомендуют высыпаться, соблюдать нормальный рацион питания, пить достаточное количество воды. Как пишет Общественная Служба Новостей, также не помешают увлажняющий крем, патчи и холодные компрессы.

Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.

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#здоровье
#врач
#небо
#специалисты
#препараты
#служба
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35 подмосковных парков приглашают проверить здоровье в выходные
23 августа 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в 35 парках Московской области вновь можно будет проверить своё здоровье. Выездные бригады врачей станут работать в 34 городских округах – в Красногорске, Лобне, Серпухове, Луховицах, Волоколамске и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Призываем всех жителей региона ответственно относиться к здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию «Проверь своё здоровье в парке». Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для прохождения осмотра медиков при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику по месту жительства на углублённое обследование.

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#минздрав мо
#здоровье
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#здравоохранение
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Онкоскрининг полости рта с начала года прошли 190 тыс. жителей Подмосковья
23 августа 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 190 тыс. жителей Московской области с начала 2024 года уже пришли Онкоскрининг полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На приёме у стоматолога пациентам проводят диагностику новообразований – люминесцентную стоматоскопию. Такой вид исследований позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.
«Такая диагностика злокачественных новообразований необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тыс. жителей региона. В результате у 322 человек заподозрили онкологическое заболевание. Всех их направили на дополнительное обследование», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Люминесцентная стоматоскопия проводится специальной лампой. Стоматолог направляет её в полость рта. Любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет предположить онкологию.

Как отметили в министерстве, диагностика проводится бесплатно.
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#минздрав мо
#стоматолог
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#онкология
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#подмосковье
#московская область
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Подмосковной пенсионерке удалили гигантскую опухоль яичника
23 августа 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двухлитровую опухоль яичника удалили врачи Истринской больницы у 74-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в гинекологическое отделение с жалобами на сильные боли в животе. Выяснилось, что ранее у пациентки была выявлена опухоль яичника, однако за лечением женщина не обращалась», — говорится в сообщении.
Прооперировать пациентку сразу врачи не могли из-за ряда сопутствующих заболеваний, включая мерцательную аритмию и повышенное давление.

«Мы провели коррекционную терапию и стабилизировали состояние женщины. А после этого провели успешную операцию и удалили опухоль объемом около двух литров», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главврача по медицинской части Дмитрий Бурдин.
В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

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Нарколог Холдин рассказал, как вернуть отнятые сигаретами годы
23 августа 2024, 11:50

Фото: iStock/Albina Gavrilovic

Курение провоцирует развитие смертельно опасных заболеваний и может отнять у человека много лет полноценной жизни. О том, как вернуть себе эти годы, пока не стало слишком поздно, рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Связь между курением и развитием рака лёгких давно доказана. Кроме того, у курильщиков значительно выше риск рака глотки и полости рта. Особенно велика опасность для тех, кто начал курить в подростковом возрасте», — отметил Холдин.
Он добавил, что лучшее, что может сделать курильщик для своего здоровья, — это полностью отказаться от сигарет. Причем не только от обычных, но и от электронных.

«Как правило, у тех, кто более пяти лет назад перешёл на электронные сигареты и вейпы, риск развития рака легких был выше по сравнению с теми, кто продолжил курить сигареты», — предупредил нарколог.
Восстановить организм после вредоносной привычки поможет здоровый образ жизни.

«Наладьте режим отдыха и сна, добавьте в жизнь регулярную физическую нагрузку и правильно питайтесь», — посоветовал Виталий Холдин.
Он также порекомендовал регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, чтобы можно было купировать развитие болезни на ранней стадии.

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Ешьте на здоровье: названы три самые полезные сладости
Диетолог Лебедева: мармелад, пастила и зефир из пектина полезны
23 августа 2024, 06:24

Фото: istock/eternalcreative

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Наиболее полезными являются мармелад, пастила и зефир, изготовленные на основе пектина — желирующего растительного вещества.
По словам Лебедевой, пектин оказывает положительное влияние на кишечную микрофлору, не воздействуя при этом на уровень сахара в крови. Она порекомендовала выбирать мармелад, сделанный на основе пектина или коллагена, для минимизации вреда. Об этом сообщает РИА Новости.

«В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный», — добавила специалист.
Ранее сообщалось, что заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра. Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.

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#новости
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Назван тип рака, который может возникнуть у любого без причин
Нейрохирург Шипилин: Глиобластома может появиться без причин
22 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин заявил, что опасным типом рака, который может возникнуть у кого угодно в любом возрасте без особых причин – глиобластома.
Глиобластома является опухолью мозга.

«Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая у человека без каких-либо видимых причин. Профилактировать это невозможно. Может появиться в любом возрасте и практически у любого. Существуют разные теории её возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шипилин.

Он добавил, что при подозрении на заболевание пациенту делается томография головного мозга.

Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов заявлял, что для снижения риска развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё.

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