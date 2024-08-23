На медосмотры из сельской местности доставили 18 тыс. подмосковных пенсионеров

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 18 тыс. жителей Подмосковья старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставили с начала года на диспансеризацию. Этой работой занимаются социальные центры региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Пенсионерам важно проходить диспансеризацию не реже раза в год. Это позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и вовремя начать лечение. Социальные центры региона работают в тандеме с медучреждениями, чтобы обеспечивать доставку пожилых людей из отдалённых деревень и сёл, которым порой трудно самостоятельно добраться до поликлиники», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Чтобы предупредить заболевание и увеличить продолжительность жизни населения, в Подмосковье реализуют нацпроект «Демография» и региональный – «Старшее поколение».
Как пояснили в ведомстве, социальные центры региона вместе с медучреждением составляют план проведения осмотров. Затем жителей организованно забирает спецтранспорт с мобильной бригадой. После прохождения осмотра и сдачи анализов пенсионеров привозят обратно домой.
Доставка до лечебного учреждения бесплатная. Подать заявку на диспансеризацию можно в ближайшем учреждении здравоохранения или социальной защиты.
Подробнее о доставке можно узнать по телефону горячей линии 122, добавочный – 6.
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Лора Луганская