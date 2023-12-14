Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Телемедицинской консультацией в Подмосковье беременные воспользовались 90 тысяч раз

Телемедицинской консультацией в Подмосковье беременные воспользовались 90 тысяч раз

14 декабря 2023, 11:49
Фото: istockphoto / Kostikova

Фото: istockphoto / Kostikova

В Подмосковье беременные женщины проконсультировались с врачом через Интернет уже почти 90 тыс. раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря онлайн-приемам со специалистами в рамках проекта «Наша женская консультация» беременные женщины могут получить помощь не выходя из дома.

«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. <…> С начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тыс. телемедицинских консультаций», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить,что воспользоваться данным видом консультации женщинам необходимо обратиться к лечащему врачу или закрепленному за ней сотруднику. Также для них в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Читайте также:

Косметолог раскрыла, как с помощью оливкового масла защитить кожу в холода

Женщинам указали на часто игнорируемый симптом запущенной стадии онкологии яичников

Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди
#подмосковье
#помощь
#интернет
#консультации
#светлана стригункова
#онлайн
#беременные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации
14 декабря 2023, 11:06

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Сергиево-Посадские врачи спасли девочку, которая из-за простуды оказалась в реанимации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

11-летняя девочка поступила в больницу с выраженной желтушностью кожных покровов и повышенной температурой.

«У пациентки была анемия, тромбоцитопения, гипербилирубинемия в острой стадии. <…> После переливания компонентов крови состояние пациентки начало улучшаться, однако уровень тромбоцитов оставался низким. С учетом проведенных обследований и консультаций у ребенка была выявлена иммунная форма гемолитической анемии. После суток в реанимации девочка была переведена в детское отделение<…> », - поделилась заведующая педиатрическим отделением Сергиево-Посадской больницы Любовь Васильева.

Кроме этого, дальнейшее лечение ребенка было согласовано с заведующим гематологическим отделением Одинцовской больницы. По словам врачей такое состояние было спровацировано ранее перенесенной вирусной инфекцией.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациентка уже выписана из больницы.

Читайте также:

Гастроэнтеролог Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели

Видновские врачи вытащили из дыхательных путей ребенка бусину

В Подмосковье появилась диагностика осложнения сахарного диабета у детей
#лечение
#больницы
#девочка
#подмосковье
#сергиев посад
#реанимация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аллерголог Бондренко рассказала о профилактике бронхиальной астмы у детей
14 декабря 2023, 10:24

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ детства Алёна Бондренко рассказала о причинах и профилактике бронхиальной астмы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что при хроническом воспалительном заболевании дыхательной системы наблюдается затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящие хрипы.

«Причиной развития бронхиальной астмы у детей часто бывают аллергены, такие как пылевые клещи, тараканы, шерсть животных, пыльца растений. При этом влияние на развитие астмы оказывают наследственность и ожирение. Под воздействием аллергенов воспаляется слизистая оболочка бронхов, что вызывает сужение просвета бронхов», — отметила Алёна Бондренко.

Аллерголог поделилась,что лучше всего в рамках профилактики бронхиальной астмы нужно вовремя лечить аллергический ринит и атопический дерматит, а также сформировать здоровый образа жизни и стараться не  подвергать детей пассивному курению.

Стоит отметить, что с начала 2023 года в НИКИ детства появилось уникальное для Подмосковья отделение детской аллергологии и иммунологии.

Читайте также:

Невролог предостерегла от популярного средства для борьбы с хроническим стрессом

Назван вид орехов, нормализующий уровни сахара и холестерина в крови

В Подмосковье появилась диагностика осложнения сахарного диабета у детей
#врач
#развитие
#ожирение
#подмосковье
#аллергия
#профилактика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Едва чувствующему оргазмы пожилому мужчине дали совет
Guardian: сексолог Стивенсон дала совет еда чувствующему оргазм пожилому мужчине
14 декабря 2023, 09:30

Фото: istock / monkeybusinessimages

Сексолог, психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет пожилому мужчине, который перестал чувствовать оргазм. Об этом пишет The Guardian.

К эксперту за помощью обратился 68-летний мужчина. Он обжаловался на проблемы с сексуальным удовлетворением на протяжении последних лет. 

 «Я все еще чувствую желание и возбуждение, но оргазм часто разочаровывает. Иногда единственное свидетельство оргазма — эякуляция», — поделился мужчина.
Коннолли посоветовала ему обратится к терапевту, так как к проблемам с оргазмами могли привести заболевания, гормональные нарушения или прием каких-либо препаратов. Она предложила изучить информацию о лекарствах, которые мужчина принимает, поскольку от лекарств может быть побочный эффект. Также на сексуальные  проблемы может влиять стресс, депрессия и тревожность. 

Читайте также: 
Гастроэнтеролог Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели

Фитотерапевт Юровский: «Чаёв для похудения не существует»

Стоматолог Сотникова перечислила симптомы рака полости рта

#психотерапевт
#мужчина
#нарушения
#заболевания
#стресс
#депрессия
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гастроэнтеролог рассказала, что будет если переесть мандаринов
Врач Картаева: краткосрочные переедания мандаринов не навредят здоровью
14 декабря 2023, 07:58

Фото: istock / Oksana Shyriaieva

Количество мандаринов, которое можно употребить за сутки, зависит от индивидуальной чувствительности человека.

Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом», — заявила Картаева.
Она объяснила, что в день рекомендуют съедать около 400 г овощей и фруктов, разделяя их на 5-6 порций. Эту норму можно закрыть только мандаринами, это не навредит здоровью. Но нужно обращать внимание на симптомы, возникающие после употребления оранжевых плодов. Если употребления цитрусовых вы замечаете аллергическую реакцию или нарушения со стороны ЖКТ, стоит сократить количество съедаемых мандаринов.  

«Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждаетесь. Если вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество», — подытожила врач.

Читайте также: 

Гастроэнтеролог Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели

Фитотерапевт Юровский: «Чаёв для похудения не существует»

Стоматолог Сотникова перечислила симптомы рака полости рта
#врач
#нарушения
#симптомы
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гастроэнтеролог Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели
Гастроэнтеролог Кожевникова: Еда в положении лёжа приводит к изжоге
14 декабря 2023, 04:50

Фото: iStock/Jovanmandic

Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупредила, что завтрак в постели может иметь неприятные последствия для самочувствия и здоровья. Об этом пишет Life.
Доктор рассказала, что если принимать пищу лёжа или полулёжа, то становится высоким риск попадания пищи в трахею.

«Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием). В таком случае важно уметь помогать себе, но это может быть сложно из-за паники (в связи с нехваткой воздуха)», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, еда в положении лежа может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (заболевания, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод, приводя к сильным изжогам), добавила Кожевникова.

Правильно принимать пищу нужно сидя, тщательно пережевывая пищу и избегая слишком горячей или холодной пищи.

Читайте также:

Диетолог Королева: «Зима — это время цитрусовых»

Фитотерапевт Юровский: «Чаёв для похудения не существует»

Индийские эксперты назвали самые важные элементы в борьбе против старения мозга
#еда
#эксперты
#болезни
#развитие
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Королева: «Зима — это время цитрусовых»
13 декабря 2023, 20:14

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в зимний период времени очень полезно добавлять в рацион цитрусовые.
«Зима — это время цитрусовых. Из их состава мы получаем все сезонные компоненты для того, чтобы дать возможность организму зарядиться и микроэлементами, и витамином C, и просто энергией, и радостью от понимания, что скоро Новый год. Такое мандариновое время нас оптимизирует, радует ощущением приближающихся праздников. Это уже настроение и, соответственно, это здоровье. Всё это также позволяет получить антиоксиданты и минеральные вещества», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Также зимой полезно есть поздние сорта яблок и груш.

Кроме этого, в такой период времени в рационе необходимы жиры: масло гхи, нерафинированное растительное масло, сало и т.д.

Читайте также:

Фитотерапевт Юровский: «Чаёв для похудения не существует»

Врач Алексеева: Плохая вентиляция может стать причиной сонливости

Врач заявила, что какао может снизить уровень стресса и повысить настроение
#зима
#врач
#масло
#питание
#мандарины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фитотерапевт Юровский: «Чаёв для похудения не существует»
13 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto.com/Karyna Navrotska

Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский заявил о том, что чая для похудения не бывает.
«Чаёв для похудения не существует. Для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счёт этого вес может снижаться», — отметил в беседе с Pravda.Ru Юровский.

При этом, он отметил, что такие напитки могут вызывать привыкание, а слабительные компоненты негативно сказываются на кишечнике.

В то же время, по его словам, существуют растения, которые способствуют похудению. К аким специалист отнёс южную траву гарцинию.

Читайте также:

Врач Алексеева: Плохая вентиляция может стать причиной сонливости

Врач заявила, что какао может снизить уровень стресса и повысить настроение

Диетолог назвала полезный при похудении кисломолочный продукт
#врач
#напитки
#чай
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индийские эксперты назвали самые важные элементы в борьбе против старения мозга
Times of India: Орехи, бананы и жирная рыба помогут замедлить старение мозга
13 декабря 2023, 18:46

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

С возрастом когнитивные функции заметно снижаются, но исследования показывают, что этот процесс можно если не остановить, то существенно замедлить. Поддержать эффективную работу мозга помогут определённые продукты с высоким содержанием ценных и полезных компонентов.
Как сообщает издание Times of India, ключевым элементом для клеточных мембран организма являются омега-3-жирные кислоты. Основными их источниками являются жирная рыба, грецкие орехи, семена льна и чиа. Фосфатидилсерин — также важный элемент для сохранения структуры клеточных мембран. Он  содержится в белой фасоли, соевом лецитине, рыбе и мясе.

Антиоксиданты, среди которых прежде всего витамины С и Е, защищают мозг от разрушительных окислительных процессов. Витамина С много в цитрусовых, ягодах, орехах и листовых овощах. А витамином Е богаты миндаль, шпинат и семена подсолнечника. Витамин D, обеспечивающий нейропротекцию, в достаточном количестве содержится в жирной рыбе.

Витамины группы В участвуют в самых разных биологических процессах в организме. Содержание витамина В6 высоко в бананах, картофеле и птице. В9 присутствует в листовой зелени, фасоли и чечевице, а В12 — в продуктах животного происхождения.

Магний, регулирующий работу нейротрансмиттеров и благотворно влияющий на когнитивные функции, содержится в орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и листовых овощах. Цинк, играющий важную роль в чёткой передаче нервных сигналов, присутствует в орехах, бобовых культурах, мясных и молочных продуктах. Наконец куркумин, содержащийся в куркуме, оказывает мощное противовоспалительное и антиоксидантное воздействие на организм. Её рекомендовали, например, принимать для профилактики и облегчения течения заболевания при COVID-19.

Читайте также:

Онколог Черемушкин перечислил неочевидные симптомы рака мозга

Врач Тихомирова заявила об опасности маргарина для мозга

Учёные назвали продукты, провоцирующие деменцию и ускоряющие старение
#рыба
#семена
#заболевания
#витамины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоматолог Сотникова перечислила симптомы рака полости рта
Стоматолог Сотникова: сухость и неприятный запах изо рта могут указывать на рак
13 декабря 2023, 17:17

Фото: iStock/Marina Demeshko

Врач-стоматолог группы компаний BestDoctor Эрика Сотникова рассказала, что одним из наиболее распространенных видов рака считается рак слизистой оболочки полости рта, симптомами которого является сухость, появление неприятного запаха и увеличение лимфатических узлов в области шеи. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«К факторам риска относят наследственную предрасположенность, ослабленный иммунитет, вызванный СПИДом или приемом наркотиков», – приводит слова специалиста  «Газета.Ru».

Доктор отметила, что на ранних стадиях данный вид онкологии протекает бессимптомно и представляет собой узелок либо язвочку. Со временем он увеличивается в диаметре, появляется боль. 

Сотникова подчеркнула, что риски развития заболевания повышают жесткие диеты, регулярные повреждения десен из-за различных факторов, несоблюдение гигиены и курение.

Читайте также:

Врач Мартынова заявила об опасности жевания жвачки больше 3 минут

Губернатор Кондратьев подтвердил возможное открытие аэропорта в Краснодаре

Совфед одобрил закон об ограничении использования смартфонов в школах
#курение
#врач
#заболевания
#иммунитет
#стоматолог
#зубы
#рак
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф