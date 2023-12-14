Телемедицинской консультацией в Подмосковье беременные воспользовались 90 тысяч раз

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В Подмосковье беременные женщины проконсультировались с врачом через Интернет уже почти 90 тыс. раз. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря онлайн-приемам со специалистами в рамках проекта «Наша женская консультация» беременные женщины могут получить помощь не выходя из дома.
Стоит отметить,что воспользоваться данным видом консультации женщинам необходимо обратиться к лечащему врачу или закрепленному за ней сотруднику. Также для них в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».
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«Такие онлайн-приемы позволяют сэкономить время на походе к врачу, кроме того, медицинскую помощь женщина может в любом удобном для нее месте. <…> С начала года для беременных женщин было проведено уже почти 90 тыс. телемедицинских консультаций», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева