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Названы пять предвестников проблем с сердцем и сосудами

Врач Деревянкина назвала пять самых опасных признаков проблем с сердцем
18 июля 2024, 03:14
Фото: istock / manassanant pamai

Фото: istock / manassanant pamai

Кардиолог Диана Деревянкина пояснила, как определить ранние признаки проблем с сердцем. О важности своевременного обращения за медицинской помощью она рассказала изданию Life.ru.
Как утверждает врач, из-за снижения насосной функции сердца в организме может задерживаться жидкость. Особенно сильно её можно заметить на ногах. Отеки, спровоцированные проблемами с сердцем, рассасываются очень медленно, симметричны на обеих ногах и распространяются снизу вверх. Обычно отёки возникают из-за медикаментозной терапии.

Также о развивающейся болезни сердца может свидетельствовать одышка в спокойном состоянии, во сне или при небольшой физической нагрузке. В основном этот признак возникает раньше боли в груди. Боль появляется от малых нагрузок или стресса, изредка распространяется на левую руку, шею или спину.



Из-за атеросклероза или проблемами с сердечными клапанами, затрудняющими циркуляцию крови, может ощущаться головокружение.

Врач подчеркнула, что стоит обращать внимание на эти симптомы и вовремя обращаться к специалистам для обеспечения своевременного лечения и предотвращения серьезных осложнений.

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#кардиолог
#врач
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#симптомы
#болезни
#сердце
Врач Козиев раскрыл судьбу укушенной гадюкой в Подмосковье женщины
17 июля 2024, 20:00

Фото: iStock/SzymonBartosz

Заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Михаил Козиев заявил, что врачам удалось спасти и стабилизировать состояние 43-летней женщины, укушенной гадюкой в Московской области.
Он отметил, что женщину уже выписали, её жизнью и здоровью больше ничего не угрожает.

«Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям», — добавил в беседе с NEWS.ru Козиев.

Ранее сообщалось, что 43-летняя жительница Московской области, остановившись на заправке, увидела на асфальте заблудившуюся змею и решила помочь ей вернуться в лес. Однако гадюка вместо благодарности укусила спасительницу за руку. Женщину отправили в Пушкинскую больницу.

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#подмосковье
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#врачи
#змеи
#больницы
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Робот Светлана более 500 тысяч раз позвонил пациентам для оценки работы скорой
17 июля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Робот Светлана с начала года сделал более 500 тыс. звонков для оценки работы скорой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области проводят автоматизированный опрос пациентов о качестве работы бригад скорой. Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта связывается с пациентом, к которому накануне выезжала бригада, и просит оценить её работу по пятибалльной шкале. Один балл означает «абсолютно плохо», а пять – «отлично».
«Сотрудники скорой первыми оказываются рядом с людьми, которым нужна медицинская помощь. Благодаря опросу жители могут выделить лучших сотрудников, которых мы дополнительно премируем по результатам работы за квартал и за год. С начала года робот выполнил уже более 500 тысяч звонков», – пояснил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, на основании опроса робота формируется список работников областной станции скорой помощи из числа врачей, фельдшеров, медсестёр, медбратьев и водителей с оценкой «отлично».

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#скорая помощь
#подмосковье
#московская область
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Диетолог Журавлева заявила об опасности майонезных салатов в жару
17 июля 2024, 17:41

Фото: iStock/istetiana

Диетолог Полина Журавлева заявила, что питаться майонезными жирными салатами в жару опасно из-за самого майонеза.
«Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой. Но он очень опасен. Переварить такую пищу бывает непросто, а если после него идет основное, как правило, мясное блюдо, то желудок просто не справится», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер предупредила об опасности сальмонеллеза, заразиться которым проще всего через мясные, молочные продукты, яйца и кондитерские кремы.

«Профилактика сальмонеллеза включает: термическую обработку продуктов; тщательное мытье яиц и овощей перед употреблением; мытье посуды и разделочного инвентаря; соблюдение сроков хранения продуктов; использование фильтрованной воды; регулярное мытье рук», — отметила в беседе с «Известиями» врач.

По её словам, при обнаружении у себя признаков отравления или этого заболевания надо незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявляла, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.

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В Балашихе спасли пациента с массивным носовым кровотечением
17 июля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Балашихинской больницы спасли мужчину, потерявшего при носовом кровотечении 1,5 литра крови. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В приёмный покой В ЛОР-отделения филиала №2 обратился 77-летний местный житель с жалобой на обильное носовое кровотечение. Со слов пациента, кровь шла несколько дней с небольшими паузами. Патология была связана с внезапным подъемом артериального давления: мужчина страдает гипертонической болезнью и для её лечения принимает разжижающие кровь лекарства», – говорится в сообщении.
Врачи стабилизировали давление, а затем выполнили тампонаду переднего и заднего отделов носа, то есть остановили кровотечение с помощью введения марлевого тампона. Для восполнения объёма кровопотери, а также поднятия гемоглобина и эритроцитов пациенту перелили кровь. Как выяснилось, всего за четыре дня пациент потерял около 1,5 литров крови.
«Для остановки носового кровотечения в крайнем случае показана перевязка наружной сонной артерии. Это позволяет заблокировать сосуд. В ходе операции пациенту сделали разрез на шее, выделили сонную артерию, а после с помощью иглы Дишана и натурных нитей перевязали артерию. Примерно через две недели кровоток в этой зоне восстановился. Операция исключит у него рецидивы в будущем», – сказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.
Уточняется, что операция прошла под общим наркозом и заняла 40 минут. Сейчас мужчина уже выписан.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#пациент
#балашиха
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года прошли около 1,5 млн человек
17 июля 2024, 13:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти полтора миллиона жителей Московской области прошли тестирование на ВИЧ с начала текущего года, анализ проводится бесплатно и анонимно, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в Подмосковье на антитела к ВИЧ было протестировано 1461764 млн человек, что на 212780 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Исследование занимает не более пятнадцати минут и абсолютно безболезненно», — рассказал главврач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
Он подчеркнул, что раннее выявление заболевания и назначение адекватной терапии сохраняют качество и продолжительность жизни.

Сдать анализ на ВИЧ жители Подмосковья могут в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлиниках либо в ходе выездов мобильных медкомплексов.

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#здравоохранение
#медицина
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#тесты
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье вылечили женщину, пытавшуюся спасти гадюку
17 июля 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные врачи вылечили женщину после укуса гадюки, которую она хотела спасти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
43-летняя жительница Московской области, остановившись на заправке, увидела на асфальте заблудившуюся змею и решила помочь ей вернуться в лес. Однако гадюка вместо благодарности укусила спасительницу за руку. Женщину отправили в Пушкинскую больницу.
«Пациентка поступила в реанимацию в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что её укусила гадюка. Это ядовитый вид змей, которые водятся на территории Подмосковья. Мы стабилизировали её состояние и начали терапию, которая снижает количество токсических веществ в организме», – рассказал заведующий центром анестезиологии-реанимации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова Михаил Козиев.
После этого пациентку перевели на долечивание в терапевтическое отделение. Сейчас она уже выписана на амбулаторное наблюдение.

Врачи напомнили, что при укусе змеи нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Без своевременной помощи змеиные укусы могут привести к необратимым последствиям.

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#минздрав мо
#змея
#врачи
#пациенты
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#подмосковье
#московская область
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На базе Щёлковской больницы появится кардиологический центр
16 июля 2024, 21:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков с командой обсудили развитие кардиологического направления Щёлковской больницы на еженедельном оперативном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Кабинеты есть в Щёлкове и Фрязине. За полгода выполнено более 13 тыс. приёмов, на учёте числятся почти 5 тыс. пациентов. Говорили и о проекте кардиологического центра, который появится на базе Щёлковской больницы в третьем квартале», – отметил Булгаков.
На совещании разобрали и актуальные обращения жителей.
«Есть фон по мусору во дворах и на детских площадках. Каждый сигнал мы оперативно отрабатываем. Но ещё раз напоминаю: чисто там, где не мусорят. Сознательное отношение к городу и уважение друг к другу – это действительно важно», – подчеркнул глава округа.
По его словам, актуальна и сезонная тема борщевика. Направить заявку на обработку можно в чат. Специалисты пришлют фотоотчёт о решении проблемы.

Кроме того, управляющие компании продолжают приводить в порядок дворовые территории. Булгаков пообещал на этой неделе выборочно проверить некоторые дворы.

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#московская область
#здравоохранение
#медицина
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Врач Сапрыкин предупредил об опасности заражения паразитами в Таиланде
16 июля 2024, 20:10

Фото: iStock/Boyloso

Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.
Поэтому врач призвал соблюдать все меры гигиены, не ходить нигде босиком, а также не есть экзотическую еду.

«Яйца гельминтов и сами паразиты могут оказаться везде. Поэтому не ходите босиком, в том числе на пляже, не покупайте очищенные фрукты, которые продают с лотков, не заказывайте в ресторанах воду или спиртное со льдом. Лёд в Таиланде очень часто делают из некипяченой воды, с такой водой можно занести как вирусы и бактерии, так и яйца глистов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Сапрыкин.

Ранее аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявлял, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.

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Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного

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#врач
#фрукты
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#опасность
#вирусы
#таиланд
#туризм
#безопасность
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Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного
16 июля 2024, 19:58

Фото: iStock/dikushin

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что частое, ежедневное употребление алкоголя может грозить онкологией.
«Ежедневное употребление спиртного вызывает негативные последствия, в том числе смертельно опасные. Этанол разрушает все ткани и органы человека. Страдает ЦНС, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Клетки печени заполняются жиром, наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель», — добавил в беседе с NEWS.ru Созыкин.

Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян объяснял, что коньяк наносит ЖКТ больший вред, чем водка, поэтому этот напиток опаснее для здоровья.

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#кардиолог
#вред
#нарколог
#здоровье
#алкоголь
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