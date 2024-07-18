Названы пять предвестников проблем с сердцем и сосудами

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Кардиолог Диана Деревянкина пояснила, как определить ранние признаки проблем с сердцем. О важности своевременного обращения за медицинской помощью она рассказала изданию Life.ru.
Как утверждает врач, из-за снижения насосной функции сердца в организме может задерживаться жидкость. Особенно сильно её можно заметить на ногах. Отеки, спровоцированные проблемами с сердцем, рассасываются очень медленно, симметричны на обеих ногах и распространяются снизу вверх. Обычно отёки возникают из-за медикаментозной терапии.
Также о развивающейся болезни сердца может свидетельствовать одышка в спокойном состоянии, во сне или при небольшой физической нагрузке. В основном этот признак возникает раньше боли в груди. Боль появляется от малых нагрузок или стресса, изредка распространяется на левую руку, шею или спину.
Из-за атеросклероза или проблемами с сердечными клапанами, затрудняющими циркуляцию крови, может ощущаться головокружение.
Врач подчеркнула, что стоит обращать внимание на эти симптомы и вовремя обращаться к специалистам для обеспечения своевременного лечения и предотвращения серьезных осложнений.
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Также о развивающейся болезни сердца может свидетельствовать одышка в спокойном состоянии, во сне или при небольшой физической нагрузке. В основном этот признак возникает раньше боли в груди. Боль появляется от малых нагрузок или стресса, изредка распространяется на левую руку, шею или спину.
Из-за атеросклероза или проблемами с сердечными клапанами, затрудняющими циркуляцию крови, может ощущаться головокружение.
Врач подчеркнула, что стоит обращать внимание на эти симптомы и вовремя обращаться к специалистам для обеспечения своевременного лечения и предотвращения серьезных осложнений.
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Алина Юрчак