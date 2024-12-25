На работу в Каширскую больницу вышел терапевт из Ирана

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Молодой специалист-терапевт Аль-Салих Али Саттар Шариф начал работать в Каширской больнице, приём он ведёт в поликлиническом отделении для взрослых в Кашире-2, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новый врач приехал в Россию восемь лет назад. Сначала он два года изучал русский язык, а затем учился в Мордовском государственном медицинском университете по специальности «Лечебное дело».
Аль-Салих Али Саттар Шариф рассказал, что в его семье уже есть врачи — отец и дядя.
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Аль-Салих Али Саттар Шариф рассказал, что в его семье уже есть врачи — отец и дядя.
«Я с детства мечтал стать врачом. Мне всегда нравилось помогать людям, и моя семья поддержала это желание. Отец и дядя были для меня личным примером», — сказал он.В дальнейшем Али собирается продолжить обучение и стать кардиологом.
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Лев Каштанов