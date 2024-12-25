В больницах Московской области начали работать новые рентген-аппарат и маммограф

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В поликлинике №6 Мытищинской больницы начал работать новый рентгенографический аппарат, а в Протвинской больнице — маммограф. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современной тяжелой техникой. Цифровое оборудование позволяет врачу провести более точную диагностику, а значит быстрее выявить патологии и начать лечение», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Стоимость рентгеновского аппарата составила более 29 миллионов рублей. В Протвинской больнице пациентки смогут проходить диагностику с помощью нового маммографа, на приобретение которого было потрачено около 21 миллиона рублей.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Направление на обследование выдаёт лечащий врач. В Московской области женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию более двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование.
Записаться на приём можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье» или по телефону горячей линии: 122.
Записаться на приём можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье» или по телефону горячей линии: 122.
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Дайана Хусинова