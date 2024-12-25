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В больницах Московской области начали работать новые рентген-аппарат и маммограф

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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В поликлинике №6 Мытищинской больницы начал работать новый рентгенографический аппарат, а в Протвинской больнице — маммограф. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем оснащать наши медицинские учреждения современной тяжелой техникой. Цифровое оборудование позволяет врачу провести более точную диагностику, а значит быстрее выявить патологии и начать лечение», — сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Стоимость рентгеновского аппарата составила более 29 миллионов рублей. В Протвинской больнице пациентки смогут проходить диагностику с помощью нового маммографа, на приобретение которого было потрачено около 21 миллиона рублей.
Фото: Министерство здравоохранения Московской области



Направление на обследование выдаёт лечащий врач. В Московской области женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию более двух лет, могут самостоятельно записаться на исследование.

Записаться на приём можно через региональный портал государственных услуг «Здоровье» или по телефону горячей линии: 122.

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#здоровье
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#врач
#оборудование
#минздрав мо
Московский областной медколледж занял призовое место на всероссийском конкурсе
25 декабря 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Проект, разработанный советником директора по воспитанию Московского областного медицинского колледжа Натальей Костяевой, занял второе место на всероссийском конкурсе с международным участием «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«На конкурсе отметили проект Натальи Костяевой «Добро начинается с нас», он занял втрое место в номинации «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни среди некоммерческих организаций», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Проект «Добро начинается с нас» реализуется в Московской области с 2018 года. В рамках этого проекта волонтёры-медики и студенты проводят с населением работу по популяризации здорового образа жизни, физической активности, а также участвую в акциях по профилактике различных болезней.

Отмечается, что Наталья Костяева является также региональный координатор подмосковного отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики».

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Нарколог раскрыла, как провести Новый год без алкоголя
Нарколог Хаева: коварство алкоголя кроется в скрытом формировании зависимости
25 декабря 2024, 13:45

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Коварство алкоголя заключается в незаметном переходе его редкого употребления в привычку, а после — в зависимость. Об этом рассказала главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РТ Резеда Хаева. По ее словам, лучше полностью отказаться от спиртного в новогодние праздники.
«Впереди всех нас ожидают длинные каникулы с непременными застольями. Как избежать негативного влияния алкоголя на организм в новогодние праздники? Ответ прост – не употреблять его вообще. Праздник может пройти весело и без него», — отметила она в беседе с «Татар-информом».
Врач подчеркнула, что вместо распития спиртного лучше заранее продумать программу с интересными играми, конкурсами, дискотекой и прогулками. Во время каникул следует больше времени проводить на свежем воздухе, к примеру, отправиться кататься на коньках или лыжах, посетить театр или выставки.
«Ваш организм непременно скажет вам за это спасибо», – заключила нарколог.
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#опасность
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Жительница Орехово-Зуева едва не лишилась ноги из-за укуса мошки
25 декабря 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы вылечили женщину, едва не лишившуюся ноги после укуса мошки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 45-летняя пациентка с жалобами на боль и незаживающую рану на голени. Обследование выявило глубокую трофическую язву правой голени на фоне хронического варикозного расширения вен. По словам женщины, язва образовалась в месте укуса мошки три месяца назад.
«При наличии варикоза трофические язвы вылечить невозможно. Поэтому сначала потребовалось удалить повреждённые поверхностные вены в пострадавшей ноге. Так мы ликвидировали источник образования язвы. Вторым этапом, через месяц, выполнили пластику: пересадили на язву фрагмент здоровой кожи с бедра», – рассказал врач-хирург Алексей Калёнов.
Всё прошло успешно. Функции ноги полностью восстановлены. Через три месяца консервативного лечения язва зажила Женщина уже выписана домой и вернулась к привычной жизни.

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#здравоохранение
#здоровье
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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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Пушкинские врачи спасли проглотившую рыбью кость пенсионерку
25 декабря 2024, 11:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова спасли пациентку, проглотившую рыбью кость. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 62-летняя женщина с жалобами на тошноту, рвоту и затруднённое дыхание. Обследование выявило у неё воспаление средостенья – места, где расположены пищевод, трахея, сердце, а также проходят самые крупные артерии и вены организма.

Как выяснилось, причиной стало повреждение пищевода рыбьей костью. Женщина почувствовала легкий укол, когда ела рыбу, но не обратила на это внимание. А через несколько дней попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
«Острая кость перфорировала пищевод, возникло воспаление. Ситуация угрожала жизни. Мы провели срочную операцию, которая длилась два часа. Устранили очаги воспаления, санировали и восстановили нормальные функции затронутых органов. Вмешательство прошло успешно», – рассказал заведующий лор-отделением больницы Богдан Кулешов.
Сейчас пациентка выписана домой и уже вернулась к привычной жизни.

Врачи напомнили, что, почувствовав застрявшее в горле инородное тело, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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#здравоохранение
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#пенсионерка
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Учащиеся областного медицинского колледжа поздравили пациентов МОДКТОБ с Новым годом
25 декабря 2024, 11:43

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Студенты Московского областного медицинского колледжа устроили для маленьких пациентов Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы новогоднее представление, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ребята подарили море положительных эмоций, радости нашим пациентам и скрасили их пребывание на лечении в больнице! Студенческая жизнь — это не только учеба, но и активное участие в общественной жизни! Особенно это касается студентов-медиков, которые хотят не только получить образование, но и сделать свой вклад в здоровье общества», — сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
На протяжении более десяти лет студенты Московского областного медицинского колледжа радуют пациентов МОДКТОБ новогодними поздравлениями.

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница активно сотрудничает с различными волонтёрскими организациями и всегда открыта для поддержки их инициатив.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Стало известно, как работает российская вакцина от рака
Гинцбург: российская онковакцина настраивает иммунитет против раковой опухоли
25 декабря 2024, 11:32

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Российская онковакцина настраивает иммунную систему против рака таким образом, что организм сам будет уничтожать болезнь. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В итоге, по его словам, будет уничтожаться не только сама опухоль, но и метастазы.
«Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, является лечебным препаратом, который настраивает иммунную систему больного, чтобы иммунная система начала буквально уничтожать опухоль. <…> Уничтожается не только основное тело опухоли, уничтожаются метастазирующие клетки», — отметил Гинцбург в интервью RT.
В то же время врач-онколог Магомед Сулиманов поделился, что нужно делать пациентам после обнаружения рака. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что успех лечения на любой стадии заболевания в основном зависит от успешности работы между врачом и пациентом.
«Главные правила для пациентов после обнаружения рака — сразу же сообщать лечащему врачу о любых изменениях в самочувствии, четко следовать его рекомендациям и вовремя проходить все необходимые обследования. Доктор должен знать все», — объяснил онколог.
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Эксперт поделился, как укрепить организм в зимний сезон
Эксперт Исаев: морковь и тыква укрепляют иммунитет за счет витамина А
25 декабря 2024, 11:23

Фото: iStock/Tatiana Dvoretskaya

Зимой организм человека особенно нуждается в поддержке для укрепления иммунитета и сохранения энергии. Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев назвал продукты, которые необходимы для сохранения здоровья.
В беседе с «Известиями» эксперт выделил витамин А, который содержится в моркови, тыкве, шпинате, брокколи, печени и яйцах. За счет него можно укрепить иммунитет, улучшить зрение и поддержать здоровье кожи.
«Витамин C (аскорбиновая кислота) в больших количествах содержится в цитрусовых, киви, клубнике, болгарском перце, брокколи, брюссельской капусте и картофеле. Он усиливает иммунитет, ускоряет заживление ран и является антиоксидантом», — отметил он.
В то же время в Госдуме поделились более простыми, но этого не менее важными и эффективными советами перед наступающими новогодними праздниками. Депутат Госдумы Сергей Леонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян не переедать и не налегать на спиртное, чтобы не заработать себе аллергию или отравление.
«Советы простые — ничего не надо переедать, это всегда плохо. Например, морепродукты какие-нибудь, кальмары с креветками, — будет вероятность развития белкового токсикоза. Переедание мяса может вызвать тяжесть в желудке. От переедания мандаринов может возникнуть аллергическая реакция. Соответственно, просто не надо ничего переедать», — подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.
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Ветеринар назвала самые опасные для животных новогодние украшения
Ветеринар Грезина: искусственная елка безопаснее для собак и кошек
25 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/Katerina_Brusnika

Искусственная елка безопаснее для собак и кошек, так как, если дерево натуральное, домашние животные могут травмироваться о его ветки и даже проглотить, что приведет к срочной операции. Об этом рассказала ведущий ветеринарный врач — терапевт-гастроэнтеролог Vetcity Clinic Наталья Грезина. По ее словам, питомцам также опасно пить воду, в которой стоят живые елки.
«Главный атрибут праздника — елка. Если дерево натуральное и животное соблазнится погрызть ветки, иголки могут травмировать слизистую ротовой полости. Хуже всего — и у нас бывали такие пациенты — если собака или кошка проглотит веточку, иголки, и придется экстренно проводить операцию по извлечению инородного тела. Животным также опасно пить воду, в которой стоят живые елки», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц поделился, как защитить собаку от грохота новогодних салютов, которые грозят ему психологической травмой. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что во время запуска фейерверков питомца лучше оставить дома, включив маскировочный звук — телевизор или музыку.
«И второе – в этот момент нужно общаться с собакой, создавать какие-то позитивные моменты, например, дать ей какое-то лакомство, огладить, совершать взаимодействия, которые приятны для собаки. То есть делать все, что может сгладить неприятное впечатление от звуков», — рассказал специалист.
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Нарколог объяснил опасность рассола при борьбе с похмельем
Нарколог Шуров: рассол при борьбе с похмельем опасен из-за содержания соли
25 декабря 2024, 11:13

Фото: iStock/Viktoriya Telminova

Употребление огуречного рассола для борьбы с похмельем грозит еще большим обезвоживанием из-за повышенного содержания соли. Об этом заявил нарколог Василий Шуров. По его словам, лучший способ избежать похмельного синдрома — умеренность и самоконтроль в распитии алкоголя.
«Конечно, дефицит соли тоже есть. И в этом плане рассол может помочь, удерживая воду, в том числе в кровеносном русле. Но на практике это — так себе рецепт. Я бы рекомендовал минералку, ту же «Нарзан» или «Боржоми». Они более сбалансированы и не содержат лишних веществ, с которыми вашей печени придется дополнительно бороться», — предложил Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.
В свою очередь врач-гастроэнтеролог Владимир Миронов развеял другой распространенный миф — необходимость опохмелиться. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что это приведет лишь к усилению зависимости от алкоголя и увеличит нагрузку на организм.
«Отличной идеей будет начать утро с чашки зеленого чая или черного кофе без сахара. Это поможет вам почувствовать себя немного лучше благодаря антиоксидантам. Однако стоит избегать кофе с молоком или сахаром, так как они могут раздражать желудок», — посоветовал специалист.
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