На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 60 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вышли на работу в медучреждения Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 «земских фельдшеров» и «земских врачей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Участники «земских» программ устраиваются работать в сельскую местность и получают крупную выплату. Для врачей она составляет до полутора миллионов рублей, для средних медицинских специалистов — до 750 тысяч рублей. Сумма зависит от удалённости территорий от крупных центров.
Подробная информация об этих программах, а также о других мерах социальной поддержки работников медицинской сферы размещена по ссылке.
Читайте также:
В двух подмосковных деревнях открыли два обновлённых ФАПа
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов
В Подмосковье в сентябре проведут восемь выездных донорских акций
Лев Каштанов