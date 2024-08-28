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На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров

28 августа 2024, 11:34
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти 60 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вышли на работу в медучреждения Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 «земских фельдшеров» и «земских врачей», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Участники «земских» программ устраиваются работать в сельскую местность и получают крупную выплату. Для врачей она составляет до полутора миллионов рублей, для средних медицинских специалистов — до 750 тысяч рублей. Сумма зависит от удалённости территорий от крупных центров.



Подробная информация об этих программах, а также о других мерах социальной поддержки работников медицинской сферы размещена по ссылке.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#земский доктор
#московская область
#подмосковье
В двух подмосковных деревнях открыли два обновлённых ФАПа
27 августа 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В деревнях Княжево и Бунятино Дмитровского городского округа завершился ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В зданиях обновили фасад и входные группы, провели внутренние отделочные работы. В ФАПе в Бунятине отремонтировали крышу.
«Медицинскую помощь в ФАПах получают почти 3 тыс. человек. Жителям отдалённых территорий должна быть доступна качественная медицинская помощь. В обновленных ФАПах жители могут пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также льготные лекарства», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Кроме того, по его словам, фельдшер ведёт в ФАПе диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.

Записаться на прием в обновлённые фельдшерско-акушерские пункты можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также в чат-боту в Telegram.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов
27 августа 2024, 14:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства в этом году совершили уже 91 выезд в поселения Подмосковья.
Они осмотрели и проконсультировали около 7 тыс. маленьких пациентов, в том числе с тяжёлыми патологиями, рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тыс. детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной», – отметила Болатаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как напомнили в министерстве, выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, а также аппаратурой УЗИ экспертного класса.

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#минздрав мо
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#ники детства
#врачи
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье в сентябре проведут восемь выездных донорских акций
27 августа 2024, 13:52

Фото: iStock/Sergey Pakulin

Восемь выездных акций по сбору донорской крови проведут в сентябре в разных городах Подмосковья, в частности, специалисты Московского областного центра крови посетят Пущино, Дубну, Луховицы, Павловский Посад, Электросталь, Белоозёрский и Королёв, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря таким выездным акциям жители Подмосковья могут сделать доброе дело и стать донорами крови прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — отметил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
В Пущине выездная донорская акция состоится 3 сентября, в Луховицах — 9, в Дубне — 10 и 30 сентября, в Электростали — 20 сентября, в Королёве — 23 сентября, в Белоозёрском — 24 сентября, а в Павловском Посаде — 26 сентября.

Подробная информация о месте и времени проведения подмосковных донорских акций размещена по ссылке.

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#донорская кровь
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#медицина
#здравоохранение
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В Курскую область отправилась ещё одна бригада подмосковных врачей
27 августа 2024, 11:59

Фото: iStock/dikushin

Бригаду врачей из Подмосковья отправили в Курскую область для оказания помощи местным жителям, они сменят медработников, уехавших туда из Московской области в первые недели августа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Это уже не первая бригада, направленная в Курскую область для оказания медицинской помощи. Ранее для оказания поддержки коллегам в регион уже направлялись наши специалисты, в том числе реаниматологи, травматологи хирурги. Сейчас им на смену отправились еще восемнадцать врачей», — сказал лава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что ранее в Курскую область были направлены группы из 35 и 22 медиков, а также семь подмосковных бригад скорой помощи.

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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«Едете в могилу»: Кардиолог раскрыл, влияет ли использование телефона на болезни сердца
Кардиолог Конев перечислил действия, помогающие избежать проблемы с сердцем
27 августа 2024, 11:27

Фото: iStock/eternalcreative

В современном мире трудно представить человека, который не пользуется телефоном или не смотрит в экран телевизора, планшета, ноутбука. Кажется, что цифровизация вшита в каждого из нас и не дает спуску. Однако, к чему может привести такая увлеченность жизнью в экране?
Ученый из Калифорнийского университета в Сан-Франциско отмечают, что каждый лишний час с телефоном и перед телевизором увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 55%, инсульта на 58% и общих болезней сердца на 32%.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» заявил, что не совсем согласен с таким исследованием и точным процентным соотношением.

«Ну как вам сказать, это частично правда, но проценты преувеличены. Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность, которой сопровождается это все. Действие самого смартфона, его электрических волн, до конца еще не изучено. Утверждать так не стоит. Это палец в потолок. Такие исследования — лирические высказывания, которые не имеют никакой почвы», — прокомментировал врач.

Он также напомнил о некоторых простых вещах, которые помогут избежать болезни сердца.

«Пройдите 10 тысяч шагов, а потом посидите в телефоне. Пойдите гулять, а потом посмотрите телевизор. Из руля почаще выходите, когда за рулем сидите – вы едете в могилу, это точно, вы везете себя в могилу, потому что полностью обездвижены, нагрузки никакой. Ну и питание рациональное должно быть», — посоветовал эксперт.

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Подмосковные врачи пересадили пациенту нерв с ноги на руку
27 августа 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с серьёзно травмой: он упал с лестницы и напоролся рукой на штырь. Врачи поставили диагноз: обширная рвано-скальпированная рана нижней трети плеча — верхней трети предплечья с повреждением передней группы мышц, локтевого и срединного нервов. Кроме того, при осмотре раны было выявлено размозжение нервных стволов.

«Размозжение нервов отягощало ситуацию: образовался дефект, который не удавалось устранить сближением или перемещением концов нервов. Было решено использовать в качестве трансплантата задне-наружный кожный нерв голени, который отвечает за кожную чувствительность наружной поверхности части голени и стопы. Им пришлось пожертвовать ради спасения локтевого и срединного нервов руки», — рассказал заведующий травматологическим центром, травматолог-ортопед Алексей Сизиков.
Операция длилась около четырёх с половиной часов и прошла успешно. Прежде подобные операции в этой больнице не проводили.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Впереди у мужчины длительная реабилитация по восстановлению чувствительности и подвижности руки.

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#сергиев посад
#минздрав мо
#врачи
#операция
#медицина
#здравоохранение
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Врач Тимощенко раскрыла неожиданную пользу манки
Врач Тимощенко: Манная каша полезна при больных почках и сердце
26 августа 2024, 20:49

Фото: iStock/MurzikNata

Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила о полезных свойствах манной каши при больных почках и сердце из-за содержащихся в ней витаминов группы B, E и PP, а также магния, кремнием, фосфора, железа, цинка, кобальта и калия.
«Манная каша — не просто вязкая масса с комочками, Манная крупа содержит в себе витамины группы В, витамин Е, витамин РР, а также минералы: магний, кремний, фосфор, железо, а также марганец, кобальт, цинк и калий. Благодаря калию она прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Ранее диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что к принятию биологически активных добавок (БАДам) стоит относится с осторожностью.

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#врач
#диетолог
#витамины
#продукты
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С начала лета здоровье в подмосковных парках проверили около 9 тыс. человек
26 августа 2024, 18:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 590 жителей Подмосковья в прошедшие выходные проверили здоровье в парках 34 городских округов. А с начала лета это смогли сделать почти 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Выездные бригады врачей каждые выходные работают в парках Московской области. Благодаря акции «Проверь своё здоровье в парке» жители могут совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе. Всего за прошедшие выходные здоровье проверил 591 человек, а с начала лета - почти 9 тыс.», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что результаты обследования жители могут посмотреть в своём личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

При необходимости медики направят пациента на более углублённое обследование в поликлинику.

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#парки
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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#диспансеризация
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Люберецкие врачи спасли пациентку с двумя литрами крови в животе
26 августа 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы спасли жизнь женщины с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 31-летняя жительница с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в животе. По словам врачей, у неё наблюдалась классическая картина внутреннего кровотечения. Понадобилась срочная операция.
«Причиной кровотечения оказался разрыв яичника, вызванный кистой. Мы выполнили пациентке лапароскопическую операцию. Через проколы иссекли кисту и провели санацию брюшной полости, где скопилось около двух литров крови», – рассказала заведующая отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анна Панасенко.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Для восстановления гемоглобина пациентке перелили 600 миллилитров крови. Она выписана на амбулаторное лечение. В дальнейшем она сможет стать матерью.

Позже женщина рассказала, что четыре дня лечилась самостоятельно и вызвала скорую помощь, только когда боли усилились. По словам врачей, ситуация угрожала её жизни.

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