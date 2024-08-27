Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства в этом году совершили уже 91 выезд в поселения Подмосковья.
Они осмотрели и проконсультировали около 7 тыс. маленьких пациентов, в том числе с тяжёлыми патологиями, рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как напомнили в министерстве, выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, а также аппаратурой УЗИ экспертного класса.
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«Только с начала года врачи нашего мобильного комплекса осмотрели почти 7 тыс. детей, из которых более 200 были направлены на лечение в НИКИ детства. Благодаря таким выездам квалифицированная медицинская помощь становится более доступной и своевременной», – отметила Болатаева, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как напомнили в министерстве, выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики. Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой, клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии, а также аппаратурой УЗИ экспертного класса.
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Лора Луганская