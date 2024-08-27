Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 7 тыс. пациентов

В современном мире трудно представить человека, который не пользуется телефоном или не смотрит в экран телевизора, планшета, ноутбука. Кажется, что цифровизация вшита в каждого из нас и не дает спуску. Однако, к чему может привести такая увлеченность жизнью в экране?