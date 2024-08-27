В двух подмосковных деревнях открыли два обновлённых ФАПа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В деревнях Княжево и Бунятино Дмитровского городского округа завершился ремонт двух фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В зданиях обновили фасад и входные группы, провели внутренние отделочные работы. В ФАПе в Бунятине отремонтировали крышу.
Кроме того, по его словам, фельдшер ведёт в ФАПе диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.
Записаться на прием в обновлённые фельдшерско-акушерские пункты можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также в чат-боту в Telegram.
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«Медицинскую помощь в ФАПах получают почти 3 тыс. человек. Жителям отдалённых территорий должна быть доступна качественная медицинская помощь. В обновленных ФАПах жители могут пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом поликлиники, а также льготные лекарства», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Кроме того, по его словам, фельдшер ведёт в ФАПе диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями.
Записаться на прием в обновлённые фельдшерско-акушерские пункты можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону 122, а также в чат-боту в Telegram.
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Лора Луганская