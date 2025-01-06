На Украине сообщили о вспышке инфекции

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На Украине с начала года распространяется метапневмовирус. Об этом в соцсетях сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.
По словам Голубовской, с начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев. Она отметила, что в действительности их реально больше.
Голубовская добавила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Данному вирусу подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Голубовская добавила, что из-за вируса могут развиться заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Данному вирусу подвержены люди всех возрастов, но особенно маленькие дети, пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова