В Казахстане вслед за Китаем сообщили о случаях заражения метапневмовирусом

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В Казахстане с начала эпидемического сезона выявлено 30 случаев заболевания метапневмовирусом. Об этом пресс-служба Минздрава страны сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что с 1 октября в республике исследовано 8360 образцов на негриппозные вирусы. Из них выявлены 1866 положительных проб, включая коронавирус – 206, парагрипп – 178, бокавирус – 113 и метапневмовирус – 30.
Всего в Казахстане с начала эпидемического сезона зарегистрировали 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтверждённого гриппа.
Напомним, что метапневмовирус – это один из классических вирусов, который уже на протяжении нескольких десятков лет активно циркулирует в разных странах. Особенно он активен в сезоны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Передаётся воздушно-капельным путём, в редких случаях – контактно-бытовым.
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Всего в Казахстане с начала эпидемического сезона зарегистрировали 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтверждённого гриппа.
Напомним, что метапневмовирус – это один из классических вирусов, который уже на протяжении нескольких десятков лет активно циркулирует в разных странах. Особенно он активен в сезоны заболеваемости гриппом и ОРВИ. Передаётся воздушно-капельным путём, в редких случаях – контактно-бытовым.
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Анастасия Чинкова