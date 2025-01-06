Смена аппетита и тревога: как понять, что нужна помощь психиатра. Неочевидные симптомы, на которые не обращают внимание

Фото: iStock/Chinnapong
Время от времени каждый человек может испытывать психологический дискомфорт, однако иногда он трансформируются в полноценные психиатрические заболевания, которые мешают в повседневной деятельности и нарушают семейную и социальную жизнь.
О признаках психических расстройств читайте в материале «Радио 1».
В 2024 году в России почти 4 миллиона человек страдают от психических расстройств, при этом около двух третей из них имеют диагноз депрессия и тревожное расстройство. Стоит отметить, что далеко не все случаи попадают в официальную статистику. Очень часто пациенты не спешат обращаться за квалифицированной помощью и заболевание прогрессирует. В большинстве случаев психические расстройства лечатся, важно вовремя начать терапию.
Когда стоит проконсультироваться с врачом
Постоянное чувство грусти или пустоты
Фото: iStock/fizkes
Плохое настроение бывает у всех. В случае, если оно затягивается и к нему прибавляется полное безразличие ко всему и внутренняя опустошенность, нужно задуматься об эмоциональном выгорании или начинающейся депрессии.
Беспричинная тревога
Человеку свойственно переживать или волноваться за какие-то события. В норме переживания проходят и не мешают повседневной жизни. Когда постоянное и чрезмерное беспокойство о различных аспектах жизни начинает затягиваться и трудно поддается контролю, речь может идти об общем тревожном расстройстве.
Тревожное состояние может выражаться в виде повторяющихся панических атак — внезапных эпизодов интенсивного страха или дискомфорта, сопровождающихся физическими симптомами (учащенное сердцебиение, потливость, одышка).
Навязчивые состояния
Если в голове постоянно крутятся неприятные мысли, страхи, появилось непреодолимое стремление к чистоте или совершению определенных, необычных действий стоит задуматься. Эти симптомы могут говорить о навязчивом состоянии. Оно часто связано с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).
Нарушение пищевого поведения
Фото: iStock/nicoletaionescu
Нарушение пищевого поведения — это широкий термин, который охватывает различные расстройства, связанные с питанием и образом жизни. Если аппетит часто меняется от «волчьего» до «забыл поесть» это может быть симптомом.
К подобного рода нарушениям также можно отнести отказ от еды из-за искаженного восприятия своего тела, предание, избегание определенных продуктов, часто из-за их текстуры, цвета или запаха. Пищевые привычки и зависимости могут включать в себя эмоциональное питание, когда человек ест в ответ на стресс или негативные эмоции.
Нарушения пищевого поведения могут иметь серьезные физические и психологические последствия. Если вы или кто-то из ваших знакомых сталкивается с подобными проблемами, важно обратиться за помощью к психотерапевту или диетологу.
Врач Шмелёва рассказала, сколько мандаринов можно съесть за сутки
Иллюзии
Фото: iStock/xyom
Иллюзии — это искаженное восприятие реальности или ложное представление о ней. Они могут возникать в различных формах и касаться разных чувств. Если вы, рассматривая трещины на потолке, видите нечто большее, а в узорах на ковре — волшебный пейзаж, это может быть симптомом.
Иллюзии могут быть интересными и увлекательными, но они также могут указывать на более глубокие психологические или неврологические проблемы.
Потеря интереса к социальным связям
Десоциализация — это процесс утраты или ослабления социальных связей и навыков, который может привести к изоляции человека от общества. Этот термин часто используется в психологии и социологии для описания состояния, когда человек теряет способность взаимодействовать с окружающими, что может проявляться в различных формах:
Изоляция — человек может отдалиться от друзей, семьи и знакомых, что приводит к снижению социальных контактов и взаимодействий.
Проблемы с коммуникацией — утрата навыков общения, таких как умение вести диалог или понимать социальные нормы и правила.
Социальная тревожность — страх или дискомфорт в социальных ситуациях, что может способствовать избеганию общения и взаимодействия с другими людьми.
Десоциализация может иметь серьезные последствия для психического и физического здоровья человека. Важно понимать причины этого состояния и искать пути его преодоления.
Читайте также:
Гадания на Рождество 2025: как узнать свою судьбу и имя суженого, чего делать нельзя
Диетолог рассказала, как уберечь себя от переедания зимой
Guardian: 40 миллионов человек рискуют умереть от резистентности к антибиотикам
Елена Генералова