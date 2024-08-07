На Украине зафиксирована первая смерть от опасного заболевания

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На Украине зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса FLiRT. По информации генерального директора областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслана Савчука, в Ивано-Франковской области на западе страны скончалась 80-летняя женщина.
«Пациентка была переведена в терапевтическое отделение, но через несколько дней она умерла. Лабораторно подтверждено, что в её организме был обнаружен субвариант FLiRT классического штамма Omicron», - сообщил Савчук, передает ТАСС.
Известно, что женщина также страдала от сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об обнаружении этого штамма в стране. На прошлой неделе были зафиксированы три случая субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.
На данный момент в Украине циркулируют 10 штаммов вируса SARS-CoV-2, все из которых являются различными субвариантами варианта Omicron. В конце июля власти Киева сообщили о значительном увеличении заболеваемости COVID-19, которое возросло примерно в 4,5 раза по сравнению с июнем.
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Известно, что женщина также страдала от сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил об обнаружении этого штамма в стране. На прошлой неделе были зафиксированы три случая субварианта FLiRT: два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.
На данный момент в Украине циркулируют 10 штаммов вируса SARS-CoV-2, все из которых являются различными субвариантами варианта Omicron. В конце июля власти Киева сообщили о значительном увеличении заболеваемости COVID-19, которое возросло примерно в 4,5 раза по сравнению с июнем.
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Елена Перлова