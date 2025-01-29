Смертность от туберкулёза в Московской области снизилась более чем на 7%

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье в 2024 году смертность от туберкулёза составила 1,3 на 100 тысяч населения, что на 7,1% меньше, чем годом ранее, такого результата удалось достичь благодаря системной работе по раннему выявлению и лечению этого заболевания, сообщает пресс-служа министерства здравоохранения Московской области.
«В регионе проводится комплексная работа, в том числе по повышению доступности диагностики и профилактике, благодаря чему нам удается достигать результатов в снижении смертности от туберкулеза. Так, в прошлом году смертность от заболевания снизилась на 7,1%», — цитируются в сообщении слова главврача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергея Смердина.В подмосковном Минздраве отметили, что областной клинический противотуберкулезный диспансер является ведущим учреждением региона по лечению и профилактике данной болезни. У диспансера есть двенадцать филиалов и 28 отделений и спецкабинетов в составе больниц.
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