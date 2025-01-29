Подмосковные врачи спасли зрение юноше с ожогом глаз из-за роликов в соцсетях

Фото: пресс-служба Минздрава МО
16-летнему подростку, получившему термохимический ожог обоих глаз, спасли зрение врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Юноша поступил в клинику с жалобами на сильную боль в глазах после попадания туда средства для очистки труб. Выяснилось, что травму пациент получил, пытаясь повторить эксперименты с бытовой химией из роликов в соцсетях.
Диагностика показала, что у пациента на обоих глазах ожог второй степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица. Кроме того, частично обожжена шея.
В настоящее время пациент продолжает лечиться в стационаре и готовится к выписке.
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Диагностика показала, что у пациента на обоих глазах ожог второй степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица. Кроме того, частично обожжена шея.
«Требовалось немедленное устранить химикаты со слизистых и кожи. Врачи под наркозом тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, затем очистили ткани, поврежденные химическим веществом. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказал лечащий врач Даниил Гулякин.Он добавил, что в настоящее время зрение пациента восстановилось на 80%, а после дальнейшего лечение прогнозируется полное восстановление.
В настоящее время пациент продолжает лечиться в стационаре и готовится к выписке.
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Лев Каштанов