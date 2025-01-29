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Подмосковные врачи спасли зрение юноше с ожогом глаз из-за роликов в соцсетях

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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16-летнему подростку, получившему термохимический ожог обоих глаз, спасли зрение врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Юноша поступил в клинику с жалобами на сильную боль в глазах после попадания туда средства для очистки труб. Выяснилось, что травму пациент получил, пытаясь повторить эксперименты с бытовой химией из роликов в соцсетях.

Диагностика показала, что у пациента на обоих глазах ожог второй степени, термохимические ожоги роговицы, конъюнктивы, кожи век и лица. Кроме того, частично обожжена шея.



«Требовалось немедленное устранить химикаты со слизистых и кожи. Врачи под наркозом тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, затем очистили ткани, поврежденные химическим веществом. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказал лечащий врач Даниил Гулякин.
Он добавил, что в настоящее время зрение пациента восстановилось на 80%, а после дальнейшего лечение прогнозируется полное восстановление.

В настоящее время пациент продолжает лечиться в стационаре и готовится к выписке.

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#соцсети
На закупку лекарств подмосковным льготникам выделили более 31 млрд рублей
29 января 2025, 14:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число жителей Подмосковья, получающих льготные лекарства, за 2024 год увеличилось на 9% и составило 700 тыс. человек. Об этом сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Он напомнил, что подмосковным льготникам препараты предоставляются бесплатно.
«Только за прошлый год мы обеспечили более 9,1 млн льготных рецептов. Ежегодно финансирование закупок лекарств увеличивается. Так, в этом году на это у нас предусмотрено 31,1 млрд рублей, что на 2,5 млрд больше, чем в предыдущем» – сказал Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, чтобы получать лекарства бесплатно, нужно входить одну из категорий льготных групп населения. Льготными лекарствами обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пациенты с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими и другими заболеваниями.

В прошлом году в Подмосковье стартовал пилотный проект по обзвону роботом Светланой пациентов, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты. Во время такого звонка житель может сразу записаться на телемедицинскую консультацию и продлить электронный рецепт без посещения поликлиники. В этом году этот проект внедрят на всей территории региона.

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В Ногинском роддоме родился младенец-богатырь
29 января 2025, 12:39

Фото: телеграм-канал Минздрава МО

В Подмосковье появился на свет ребёнок-богатырь. Мальчик весом 5,2 кг и ростом 60 см родился в Ногинском роддоме, сообщается в телеграм-канале Минздрава Московской области.
«На протяжении всего срока беременности будущую маму наблюдали специалисты женской консультации и роддома. Чтобы исключить риски, связанные с внушительными размерами малыша, врачи приняли решение проводить роды путём кесарева сечения», – говорится в сообщении.
Роды прошли успешно, родители назвали сына Матвеем. Мама и младенец чувствуют себя хорошо.

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Смертность от туберкулёза в Московской области снизилась более чем на 7%
29 января 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в 2024 году смертность от туберкулёза составила 1,3 на 100 тысяч населения, что на 7,1% меньше, чем годом ранее, такого результата удалось достичь благодаря системной работе по раннему выявлению и лечению этого заболевания, сообщает пресс-служа министерства здравоохранения Московской области.
«В регионе проводится комплексная работа, в том числе по повышению доступности диагностики и профилактике, благодаря чему нам удается достигать результатов в снижении смертности от туберкулеза. Так, в прошлом году смертность от заболевания снизилась на 7,1%», — цитируются в сообщении слова главврача Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергея Смердина.
В подмосковном Минздраве отметили, что областной клинический противотуберкулезный диспансер является ведущим учреждением региона по лечению и профилактике данной болезни. У диспансера есть двенадцать филиалов и 28 отделений и спецкабинетов в составе больниц.

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#минздрав мо
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#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Рузский врач Кривошея развеял миф о безобидности разового приёма наркотиков
29 января 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Рузского г. о.

Некоторые мифы о наркотиках и их воздействии на организм могут ввести в заблуждение как молодёжь, так и взрослых. Важно знать, какие именно вещества являются наркотическими, и другие факты о наркотиках, заявил психиатр-нарколог Рузской больницы Артём Кривошея.
Бытует мнение, что наркотиками являются только вещества, запрещённые законом. Однако даже некоторые препараты, которые продаются в аптеках без рецепта, могут привести к зависимостям. Речь идёт, например, о злоупотреблении анальгетиками и успокоительными средствами.

К тому же существует заблуждение, что небольшие дозы наркотиков не вызывают зависимости или проблем со здоровьем.
«Но даже единичное употребление может стать началом зависимости, так как наркотические вещества влияют на химические процессы в мозге. Попробовавший наркотик человек рискует высвободить в организме «гормоны счастья», что может привести к повторному употреблению для достижения таких же ощущений», – объяснил врач, слова которого привели в пресс-службе администрации Рузского городского округа.
Люди, уже имеющие зависимость, считают, что могут сами прекратить употребление наркотиков, когда захотят. Однако зависимость – заболевание, требующее квалифицированного подхода и даже медицинского вмешательства. После длительного употребления наркотиков ломка может быть крайне тяжёлой, и без поддержки с ней сложно справиться.
«К тому же люди часто воспринимают наркотики как способ получить удовольствие и поднять настроение. Но многие вещества, особенно при регулярном употреблении, могут вызывать депрессию, тревожность и другие психические расстройства. Наркотики могут влиять и на ментальное здоровье», – предупредил Кривошея.
Неделя с 27 января по 2 февраля объявлена Минздравом России Неделей профилактики употребления наркотических средств.

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В России начнут создавать персонализированные биомедицинские клеточные продукты
29 января 2025, 00:13

Фото: iStock/AnnaStills

В России в 2025 году начнут создавать персонализированные биомедицинские клеточные продукты (БМКП) на основе взятых у пациентов клеток. Об этом сообщили в Сеченовском университете, который и будет заниматься разработкой. На сегодняшний день, как отмечается, к применению готовы БМКП для восстановления голосовых связок и барабанных перепонок.
«Они выполняют роль регулятора регенерации и стимулируют образование не рубцовой ткани, а такой, которая будет близка к нормальной. Также исследователи создали биоэквиваленты для замещения барабанной перепонки и голосовых связок и провели ряд экспериментов на животных, продемонстрировавших эффективность такой терапии», — приводят «Известия» слова научрука НТПБ Петра Тимашева.
Также в университете завершили первый этап разработки тканеинженерного биореактора, который не имеет аналогов в России, а зарубежные в сравнении с ним являются более ограниченными. Как сообщили ученые в беседе с «Газетой.Ru», сейчас уже готов прототип ячейки биореактора, в котором будут созревать костные ткани и связки.
«Современные технологии тканевой инженерии позволяют создавать ткани организма на основе собственных клеток человека с помощью 3D-биопечати и культивирования в биореакторе. Он должен обеспечивать для клеток-предшественников разные виды механических воздействий, чтобы они дифференцировались в нужный тип ткани», — пояснили в издании.
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Воробьёв объявил о планах открыть Балашихинскую областную больницу в 2027 году
28 января 2025, 16:33

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Балашихинскую областную больницу более чем на 1,1 тыс. мест, строительство которой началось в марте прошлого года, планируют открыть в 2027-м. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил, как идут работы.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Проект одного из самых больших в Подмосковье учреждений здравоохранения ранее поддержал президент. Сейчас на объекте круглосуточно работают около 400 человек и свыше 30 единицы техники.
«В городском округе Балашиха проживают более 500 тыс. человек. К нему примыкают Люберцы, Богородский городской округ, Орехово-Зуево – так называемый Восточный куст. Поэтому госпиталь для нас очень важен. Мы получили поддержку президента, и уже в 2027 году должны сдать этот большой комплекс. В больнице более чем на тысячу коек – 26 профилей: плановая и экстренная медицина, всё, что связано с травматологией, сердцем. Этот комплекс станет флагманским наряду с МОНИКИ», – сказал Воробьёв.
В многопрофильной больнице в Балашихе высокотехнологическую и экстренную медицинскую помощь смогут получать пациенты не только из Балашихи, но и из Реутова, Люберец, Богородского, Орехово-Зуево и Павловского Посада. Взрослое население этих муниципалитетов суммарно составляет 1,3 млн человек.

Мощность нового больничного комплекса – 1123 коек, в том числе 78 реанимационных. В медучреждении будут расположены консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, сосудистой и торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, реабилитации, а также региональный сосудистый центр.

Медучреждение оснастят передовым оборудованием, в том числе 31 единицей тяжёлого.

В областной больнице будут работать около 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас проводятся установка конструкций главного корпуса, подземной части и устройство гидроизоляции. Монолитные работы рассчитывают завершить к октябрю. В строительстве используются отечественные материалы, в том числе выпущенные на подмосковных предприятиях.
«Вся команда, которая была задействована на строительстве Красногорской больнице им. Рошаля, теперь здесь. Сейчас у нас ведутся монолитные работы. На строительстве основного корпуса задействовано четыре башенных крана. На площадке круглосуточно трудятся порядка 400 человек. Уже приступили к кладке стен из пеноблока. Параллельно ведётся рекультивация прилегающих участков. Монолитные работы по основному корпусу заканчиваем в конце сентября», – рассказал представитель подрядчика Илья Демидов.
По его словам, летом строители приступят к внутренней инженерии и фасадным работам. Делается это параллельно, чтобы ускорить строительство. В декабре 2026 года завершатся основные работы, ещё полгода отводится на оснащение, пусконаладку инженерных систем и другие работы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для дальнейшего улучшения дорожно-транспортной ситуации в Балашихе и обеспечения подъезда к строящейся больнице планируется модернизировать дорожную сети. Так, планируется реконструкция ул. Шестой, ул. Струве, ул. Пролетарской и строительство центрального участка ул. Главной. Это обеспечит дополнительный подъезд к новому госпиталю из южной части Балашихи.

Кроме того, будет изменена маршрутная сеть общественного транспорта с учётом подъезда к медучреждению. При необходимости добавят автобусы.

Также запланировано строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе платформы Чёрное. Это улучшит транспортную доступность для жителей микрорайонов Чёрное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. А реконструкция Носовихинского шоссе сделает удобнее дорогу к станциям МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная, разгрузит микрорайоны Керамик и Железнодорожный.

Дополнительно в рамках развития транспортного каркаса Балашихи предполагается строительство выездов на Южно-Лыткаринскую автодорогу от ул. Керамической и ул. Бояринова. Завершить основные работы планируют к концу 2027 – началу 2028 годов.
«В конце года приступим к строительству аналогичной, меньшей, но по значимости такой же важной для всего северного куста больницы в Мытищах. Это Пушкино, Королёв, Лобня и так далее. Это также будет современный комплекс с необходимым оборудованием по нашим стандартам. Они предполагают быстрое распределение потоков, чтобы врачи работали максимально эффективно, а пациенты получали своевременную и профессиональную помощь», – добавил губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Больницу в Мытищах планируют ввести в 2030-м. А уже в этом году в области откроют поликлиники в Одинцовском, Лосино-Петровском городских округах, Котельниках, Видном, Люберцах, Ногинске. Также начнут работу детская поликлиника в Чехове, четыре подстанции скоро помощи – в Ступине, Можайске, Мытищах и Ленинском городском округе, 16 ФАПов и здравпунктов.

Помимо этого, планируется завершить капремонт 16 стационаров и 15 поликлиник. В 12 учреждения здравоохранения рассчитывают начать работы.

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В Орехово-Зуеве хирурги спасли жизнь попавшего под товарный поезд пациента
28 января 2025, 15:29

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Орехово-Зуеве врачи спасли жизнь пациента, попавшего под грузовой поезд. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава Подмосковья.
35-летний мужчина с тяжёлыми он поступил в местную больницу. У него диагностировали множественные переломы, вдавленные переломы теменной кости черепа и повреждения крупных сосудов мозга.

Ситуация осложнялась большой кровопотерей. Первым делом врачи подключили пострадавшего к системе ИВЛ и провели переливание крови, чтобы восполнить её объем.
«Затем 5,5 часов целая команда специалистов – хирургов, нейрохирургов, травматологов и реаниматологов - проводила операцию по спасению пациента. За это время врачи освободили ткани мозга от травмирующих отломков черепной кости, выполнили пластику основного венозного сосуда головного мозга, восстановили и зафиксировали повреждённые рёбра и кости таза», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал Минздрава МО

Как отметили в министерстве, сейчас мужчина выписан на амбулаторное наблюдение и идёт на поправку. Впереди у него долгая реабилитация.

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Можайские врачи достали из желудка девочки проглоченную монету
28 января 2025, 15:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Можайской больницы извлекли монету из желудка семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ребёнок поступил в стационар с жалобой на дискомфорт в желудке. Родители рассказали, что дочь во время игры случайно проглотила монету. Диагностика выявила в полости желудка девочки круглый металлический предмет.
«Специальным оборудованием мы через пищевод извлекли двухрублёвую монету из желудка юной пациентки. Это заняло около получаса. Процедура проходила под наркозом, чтобы защитить девочку от стресса и неприятных ощущений. К счастью, инородное тело недолго находилось в организме. Металл не успел повредить пищевод и желудок», – рассказал врач-эндоскопист Можайской больницы Камолиддин Давлятов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ребёнка уже выписали домой. Дальнейшее лечение ему не потребуется.

В министерстве напомнили о необходимости немедленно вызвать скорую помощь, если малыш проглотил инородное тело. Чем раньше это сделать, тем меньше будет риск осложнений. Особенно опасны для здоровья металлические предметы, магниты и батарейки.

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#можайск
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В Подмосковье за год у матерей с ВИЧ родилось более 400 здоровых детей
28 января 2025, 13:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщины с ВИЧ-положительным статусом родили в 2024 году в Московской области 415 здоровых детей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Стать мамой здорового ребенка женщина с ВИЧ-положительным статусом может, если она соблюдает все рекомендации специалистов, принимает терапию и вовремя встала на учет по беременности», — отметил главврач Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
Отмечается, что при соблюдении всех медицинских рекомендаций и приёме терапии риск передачи ВИЧ от матери к ребёнку составляет менее одного процента.

Рекомендации для будущих родителей, а также подробная информация о работе Московского областного центра СПИД размещена на официальном сайте медорганизации.

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