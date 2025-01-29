В Ногинском роддоме родился младенец-богатырь

Фото: телеграм-канал Минздрава МО
В Подмосковье появился на свет ребёнок-богатырь. Мальчик весом 5,2 кг и ростом 60 см родился в Ногинском роддоме, сообщается в телеграм-канале Минздрава Московской области.
«На протяжении всего срока беременности будущую маму наблюдали специалисты женской консультации и роддома. Чтобы исключить риски, связанные с внушительными размерами малыша, врачи приняли решение проводить роды путём кесарева сечения», – говорится в сообщении.Роды прошли успешно, родители назвали сына Матвеем. Мама и младенец чувствуют себя хорошо.
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Лора Луганская