«Началось омертвение»: в Коломне врачи вытащили из ноги пациента огромный тромб

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Тромб длиной более 50 сантиметров вытащили из бедренной артерии 64-летнего пациента врачи Коломенской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на онемение ноги, слабость и боли в пальцах стопы. Диагностика показала, что в артерии на уровне бедра и голени находится тромб, что грозило пациенту самыми серьёзными последствиями — от ампутации ноги до летального исхода.
Операция прошла успешно, кровообращение в ноге восстановилось, благодаря чему прошло онемение. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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«Из-за тромба кровотока в ноге не хватало, уже началось омертвение кончика пальца. Откладывать операцию было нельзя. Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Длина извлечённого тромба составила более 50 см, он закрывал просвет артерии от бедра до стопы», — рассказал заведующий Региональным сосудистым центром Коломенской больницы Виктор Григорьев.
Операция прошла успешно, кровообращение в ноге восстановилось, благодаря чему прошло онемение. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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Лев Каштанов