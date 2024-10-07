Врач Крючков объяснил сомнения в эпидемии стрептококковой инфекции из Гонконга

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил сомнения в том, что стрептококковая инфекция из Гонконга способна вызвать эпидемию.
Он пояснил, что заразиться болезнью можно при разделке рыбы, если не соблюдать правила безопасности и иметь ссадины и царапины на руках. При этом, врач отметил, что даже заражённую рыбу при правильной готовке можно безопасно употреблять, так как при определённых температурах инфекция погибает. Кроме этого, по словам Крючкова, даже при заражении заболевание поддаётся лечению на ранних стадиях.
До этого врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер объяснил необходимость употребления витаминов и БАДов дополнительно.
Ранее заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневного стационара МОНИИАГ Елена Ефремова поделилась советами о том, как сократить время восстановления и вернуть уверенность.
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«По всей видимости, эту вспышку удастся погасить относительно быстро. Это не эпидемическая история, речи о ней не идёт», — подытожил в беседе с «Москвой 24» врач.
До этого врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер объяснил необходимость употребления витаминов и БАДов дополнительно.
«В современном мире практически невозможно получить с пищей необходимое количество витаминов, микроэлементов и базисных биологически активных веществ других групп. Помимо обычной пищи, мы должны получать набор тех самых витаминов, микроэлементов и клетчатки, антиоксидантов, массы органических кислот в виде добавок», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.
Ранее заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневного стационара МОНИИАГ Елена Ефремова поделилась советами о том, как сократить время восстановления и вернуть уверенность.
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Мелисса Тимофеева