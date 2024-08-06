Надбавку в Подмосковье получают более 3,6 тыс. молодых медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ежемесячную надбавку в Московской области получают более 3,6 тыс. молодых медицинских специалистов. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там напомнили, что надбавка в размере 15 тыс. рублей полагается врачам и 7 тыс. рублей – представителям среднего медицинского персонала. Получить её может молодой специалист, устроившийся работать в медицинскую организацию Минздрава региона на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Доплата выплачивается в течение трёх лет.
Для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки. Это, например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.
Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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«Мы ведём комплексную работу по вовлечению молодых специалистов в систему здравоохранения региона. Например, у нас действует система наставничества. За молодыми специалистами закрепляется куратор, который помогает адаптироваться на новом месте и передаёт опыт. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На данный момент её получают более 1,7 тыс. врачей и почти 1,9 тыс. сотрудников среднего медперсонала», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки. Это, например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.
Подробную информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.
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Лора Луганская