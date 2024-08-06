В Подмосковье у матерей с ВИЧ с начала года родилось 238 здоровых детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
238 здоровых младенцев родили женщины с ВИЧ-положительным статусом в Московской области с начала текущего года, оградить ребёнка от передачи вируса помогает специальная терапия, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Если у женщины положительный ВИЧ-статус, но при этом она выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее одного процента», — объяснил главный врач регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.В областном Минздраве подчеркнули, что будущим родителям при планировании беременности крайне важно заранее пройти проверку на ВИЧ, так как при профилактике передачи вируса ребёнку важнее всего первый этап — приём прием антиретровирусной терапии во время беременности.
Пройти обследование на ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике, а также в кабинетах анонимного тестирования и консультирования и Центре СПИД. Подробная информация о тестировании, терапии и пр. опубликована на официальном сайте Центра.
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