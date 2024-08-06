В Подмосковье девушка сломала обе ноги при прыжке в реку

Фото: iStock/Yusber Simbolon
23-летняя девушка неудачно прыгнула в реку с высокого берега и сломала пяточные кости в обеих ногах, операцию по восстановлению провели врачи Волоколамской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобой на боль в ногах, из-за которой невозможно ходить. Рентген показал оскольчатые переломы обеих пяточных костей со смещением осколков. Девушке провели операцию: врачам пришлось собирать пострадавшие кости заново.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой. Пациентке предстоит длительная реабилитация.
Читайте также:
Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара
Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса»
В Подмосковье у матерей с ВИЧ с начала года родилось 238 здоровых детей
«Для восстановления костей был использован метод аутотрансплантации: когда донором костного блока становится сам пациент. Это значительно снижает риск отторжения тканей, такие импланты быстро приживаются и служат не меньше, чем натуральная, а не смонтированная кость», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой. Пациентке предстоит длительная реабилитация.
Читайте также:
Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара
Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса»
В Подмосковье у матерей с ВИЧ с начала года родилось 238 здоровых детей
Лев Каштанов