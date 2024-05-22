Назван самый эффективный метод бросить пить водку

Диабет II типа – самое распространённое заболевание эндокринной системы. По данным ВОЗ им страдает почти половина населения земного шара в возрасте старше 45 лет и рост заболеваемости продолжается. В России 4 миллиона выявленных больных и около 6 миллионов людей, которые не знают о своей болезни.