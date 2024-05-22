Назван самый эффективный метод бросить пить водку

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что наилучшим способом бросить пить водку является обращение к врачам за медицинским лечением.
«Самостоятельно алкоголик с зависимостью от водки не справится. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем он проводит реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — пояснил в беседе с NEWS.ru врач.
Он напомнил, что регулярное употребление водки уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг.
Ранее врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
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