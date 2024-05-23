Назван необычный ранний признак сахарного диабета

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Венгерские ученые обнаружили, что за годы до диагностирования сахарного диабета у людей могут проявляться симптомы невропатии, которые сопровождаются усталостью, головокружением, онемением конечностей и ломотой в костях. Об этом информирует журнал Frontiers in Endocrinology.
Отмечается, что у людей с повышенным риском развития диабета вероятность возникновения парасимпатической невропатии была на 5,9 единиц выше по сравнению со здоровыми людьми. Под парасимпатической невропатией понимают повреждение одного или нескольких нервов, регулирующих расслабление органов и систем.
Ученые также обнаружили, что высокий риск развития диабета взаимосвязан с патологией, при которой нарушается регуляция сердечной деятельности и тонуса сосудов из-за повреждения волокон вегетативной нервной системы.
Специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью при регулярных головокружениях, ощущениях слабости и покалывания в конечностях.
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Ученые также обнаружили, что высокий риск развития диабета взаимосвязан с патологией, при которой нарушается регуляция сердечной деятельности и тонуса сосудов из-за повреждения волокон вегетативной нервной системы.
Специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью при регулярных головокружениях, ощущениях слабости и покалывания в конечностях.
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Екатерина Коршунова