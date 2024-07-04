Врач Зарубина предостерегла от каш быстрого приготовления

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Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призвала отказаться от завтрака кашами быстрого приготовления, поскольку такие продукты практически не имеют полезных свойств.
«При этом каши долгой варки дают каскад полезных элементов, чувство сытости наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина. Организм становится сытым на долгое время», — добавила в беседе с Газета.ру Зарубина.
Также, по её словам, не стоит употреблять на завтрак кофе, сдобу, выпечку и мучное. Овощи, фрукты и некоторые соки тоже не являются лучшим приёмом пищи натощак.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила о крайнем вреде для беременных фастфуда. Также она подчеркнула особую опасность алкоголя.
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