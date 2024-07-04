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Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару

04 июля 2024, 17:58
Фото: iStock/triocean

Фото: iStock/triocean

Психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.
«Алкоголь способствует возникновению инсультов и инфарктов. В жару сосуды расширяются, организму требуется больше влаги, чтобы избежать обезвоживания. Человек может чувствовать усталость. Чтобы поддержать нормальное кровообращение, сердцу приходится работать больше. Также происходит активная работа потовых желёз», — пояснила в беседе с NEWS.ru Касперович.

Кроме этого, при употреблении алкоголя в жару растёт риск получения солнечного удара, более быстрого опьянения и потери контроля над собой.



Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.

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Россиянам раскрыли напиток, эффективно спасающий от жары
Врач Тимощенко рекомендовала пить горячий чай с мятой
04 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/Maya23K

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что от жаркой погоды может спасти горячий чай с мятой без сахара.
«Горячий чай помогает быстрее справиться с жаждой, чем прохладная вода. Горячий напиток позволяет эффективнее охлаждаться за счёт повышения потоотделения. Горячий чай расширяет сосуды и помогает эффективнее отдавать энергию за счёт потоотделения и охлаждаться. Важно, чтобы чай был без сахара, но добавить мяту, мелиссу или ромашку вполне возможно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тимощенко.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.

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#врач
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#жара
#здоровье
#напитки
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Врач Зарубина предостерегла от каш быстрого приготовления
04 июля 2024, 17:37

Фото: iStock/Arx0nt

Врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина призвала отказаться от завтрака кашами быстрого приготовления, поскольку такие продукты практически не имеют полезных свойств.
«При этом каши долгой варки дают каскад полезных элементов, чувство сытости наступает медленно, так же медленно повышается уровень глюкозы, инсулина. Организм становится сытым на долгое время», — добавила в беседе с Газета.ру Зарубина.

Также, по её словам, не стоит употреблять на завтрак кофе, сдобу, выпечку и мучное. Овощи, фрукты и некоторые соки тоже не являются лучшим приёмом пищи натощак.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила о крайнем вреде для беременных фастфуда. Также она подчеркнула особую опасность алкоголя.

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#диетолог
#фрукты
#кофе
#продукты
#врач
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Врач Алкашева объяснила резкие скачки веса у женщин
04 июля 2024, 17:15

Фото: iStock/spukkato

Врач-эндокринолог Алина Алкашева заявила, что резкие скачки веса у женщин могут быть признаком гормонального сбоя.
Также о гормональном сбое могут говорить нарушения менструального цикла, снижение либидо, гирсутизм, нарушение сна, дневная сонливость.

«Для диагностики выполняется сбор анамнеза, лабораторные и инструментальные исследования (УЗИ органов малого таза, щитовидной железы, надпочечников)», — пояснила в беседе с Газета.ру Алкашева.

Специалист рекомендовала для профилактики такого недуга вести здоровый образ жизни, следить за психоэмоциональным состоянием, регулярно посещать акушера-гинеколога и эндокринолога.

Ранее эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала о главных симптомах эндокринных заболеваний у детей.

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#нарушения
#заболевания
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#врачи
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Более 2 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в центрах онкопомощи
04 июля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи с начала текущего года посетили более 2 тыс. жителей Подмосковья. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Дни открытых дверей проводятся в центрах амбулаторной онкологической помощи для удобства жителей. С начала года обследования прошли уже более 2 тыс. человек. У 195 заподозрили злокачественные новообразования. Все эти пациенты были направлены на дополнительные обследования, и у 27 из них выявили онкологическое заболевание», – рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметили в министерстве, в ЦАОПах можно пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, диагностику новообразований кожи, сдать различные анализы и ПСА-тест.

Проверить своё здоровье может любой желающий старше 18 лет. Для участия в Дне открытых дверей нужно иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Найти расписание можно на онкопортале Минздрава Московской области.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
#день открытых дверей
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Врачи Долгопрудного избавили женщину от мучительных болей, которые она терпела семь лет
Врачи Долгопрудного избавили женщину от болей, которые она терпела семь лет
04 июля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном врачи избавили от мучительных болей женщину, которая много лет отказывалась от лечения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К врачам обратилась 37-летняя жительница Подмосковья, которая семь лет страдала желчнокаменной болезнью с неоднократными болевыми приступами и воспалением жёлчного пузыря. Хирург в поликлинике по месту жительства не раз предлагал оперативное лечение, но женщина отказывалась.

Обследование показало, что семь лет назад камень в желчном пузыре молодой женщины был размером 5-6 мм, а впоследствии достиг 2,5 см в длину, вызывая гораздо более интенсивные приступы.
«Когда пациентка решилась на плановую операцию, врачи Долгопрудненской больницы выполнили лапароскопическую холецистэктомию. Операция, выполненная Андреем Ивашкиным и Мадиной Магомедовой, длилась 50 минут. Врачи удалили жёлчный пузырь, сформировав внутрикожные швы, которые не нужно будет снимать», – говорится в сообщении.
Через три дня после операции планируется выписка пациентки на амбулаторное лечение.

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#долгопрудный
#врачи
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#лечение
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные врачи вытащили из желудка пенсионера металлический зубной мост
04 июля 2024, 13:29

Фото: iStock/IPGGutenbergUKLtd

Металлический зубной мост извлекли врачи Подольской областной клинической больницы из желудка 64-летнего мужчины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мужчина поступил в клинику с жалобами на боли в пищеводе. Он также рассказал, что во время еды у него открепился металлический зубной мост, который оказался проглочен вместе с едой», — говорится в сообщении.
Эндоскопическое обследование показало, что слизистая пищевода пациента не пострадала, а мост находится в желудке. Врачи приняли решение извлечь инородный предмет при помощи петли. Операцию удалось провести очень быстро — с момента обращения пациента до избавления его от зубного моста прошло около получаса.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо. После непродолжительного наблюдения его выписали домой.

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Диетолог Микитюк назвала самую вредную еду для беременных

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Врач Толмасова заявила о неожиданной пользе черешни
#подольск
#врачи
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Диетолог Микитюк назвала самую вредную еду для беременных
Диетолог Микитюк рекомендовала отказаться от фастфуда
03 июля 2024, 19:45

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Диетолог Людмила Микитюк заявила о крайнем вреде для беременных фастфуда.
Также она подчеркнула особую опасность алкоголя.

«Исключите самые вредные продукты для беременных: алкоголь, фастфуд, продукты, содержащие трансжиры, табак и его производные, продукты с большим содержанием витамина Е, сырые продукты (яйца, рыба, моллюски), непастеризованное молоко, крепкий кофе», — пояснила в беседе с NEWS.ru Микитюк.

Специалист рекомендовала будущим мамам есть больше свежих фруктов и овощей.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.

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#алкоголь
#продукты
#диетолог
#опасность
#беременность
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Врач Заплавнова раскрыла, кому нельзя прыгать с парашютом
Врач Заплавнова: Проблемы с сердцем – противопоказание к прыжкам с парашютом
03 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/German-skydiver

Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что людям с проблемами с сердцем нельзя прыгать с парашютом.
Также такой вид досуга не рекомендован людям с почечными заболеваниями в хронической форме, серьезными дефектами зрения, а также при весе меньше 45 кг и больше 90 кг.

«Противопоказания к выполнению прыжков с парашютом: травмы головного мозга и опорно-двигательного аппарата, находящиеся в процессе лечения; хронические сердечно-сосудистые и легочные заболевания, повышенное или пониженное артериальное давление, склонность к обморокам, судорогам, психические заболевания, сахарный диабет в тяжелой форме», — пояснила в беседе с NEWS.ru Заплавнова.

Ранее сообщалось, что особую угрозу дикие пляжи для людей представляют разнообразием микроорганизмов, вызывающих различные заболевания.

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#заболевания
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Врач Толмасова заявила о неожиданной пользе черешни
03 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила о том, что черешня содержит мелатонин и помогает качественному сну.
Кроме этого, ягода способна улучшать состояние сердечно-сосудистой системы благодаря антиоксидантам, содержащимся в ней.

«Калий, который также содержится в черешне, являясь антагонистом натрия, способствуют снижению артериального давления и уровня общего холестерина, чем улучшает работу сердечно-сосудистой системы и снижает риски возникновения таких тяжелых осложнений как инфаркт и инсульт», — добавила в беседе с Газета.ру Толмасова.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.

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#витамины
#питание
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