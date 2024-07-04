Врач Касперович напомнила о страшной опасности употребления спиртного в жару

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Психиатр-нарколог Мария Касперович заявила, что употребление алкоголя в жару грозит инсультом или инфарктом.
«Алкоголь способствует возникновению инсультов и инфарктов. В жару сосуды расширяются, организму требуется больше влаги, чтобы избежать обезвоживания. Человек может чувствовать усталость. Чтобы поддержать нормальное кровообращение, сердцу приходится работать больше. Также происходит активная работа потовых желёз», — пояснила в беседе с NEWS.ru Касперович.
Кроме этого, при употреблении алкоголя в жару растёт риск получения солнечного удара, более быстрого опьянения и потери контроля над собой.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что работающие в жару кондиционеры могут быть опасны для здоровья, вызывая простудные заболевания и даже пневмонию.
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Мелисса Тимофеева