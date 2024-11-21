Врачи из Подольской больницы впервые применили малоинвазивный метод лечения пазух носа

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Подольскую больницу обратился 30-летний мужчина с жалобами на продолжительную головную боль в левой части лба и периодические выделения из носа. После проведения диагностики выяснилось, что у пациента в носовой полости имеется полуторасантиметровый полип и хроническое гнойное воспаление придаточных пазух в острой форме, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
На первом этапе лечения под местной анестезией была проведена пункция лобной пазухи для удаления гнойного содержимого. Затем, под общим наркозом, с использованием эндоскопического оборудования, была выполнена эндоназальная фронтотомия. В ходе операции был удалён полип, затруднявший отток содержимого из лобной пазухи, а сама пазуха была вскрыта, промыта и санирована. Также был расширен выводной проток.
Операция заняла 1,5 часа и прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное лечение.
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«Эндоназальная фронтотомия, метод хирургического вмешательства, позволяющий обойтись без разрезов, проколов и риска кровотечений, выполнена в нашем отделении впервые. Ранее аналогичные вмешательства выполнялись с помощью широкого разреза в области брови и лба, и сопровождались длительным восстановлением», — сообщил заведующий ЛОР-отделением Подольской областной клинической больницы, врач-оториноларинголог Артём Гербергаген.
Операция заняла 1,5 часа и прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой на амбулаторное лечение.
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Дайана Хусинова