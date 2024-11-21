Врачи из Подольской больницы впервые применили малоинвазивный метод лечения пазух носа

В Подольскую больницу обратился 30-летний мужчина с жалобами на продолжительную головную боль в левой части лба и периодические выделения из носа. После проведения диагностики выяснилось, что у пациента в носовой полости имеется полуторасантиметровый полип и хроническое гнойное воспаление придаточных пазух в острой форме, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.