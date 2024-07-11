Подмосковные врачи пришили девушке оторванный скальп

Фото: пресс-служба Минздрава МО
25-летнюю девушку, у которой из-за травмы было оторвано более половины скальпа и обнажились кости черепа, спасли врачи Пушкинской клинической больницы имени проф. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Опасность такой травмы в том, что оголённая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а присоединившаяся на этом фоне бактериальная инфекция может привести к сепсису и смерти», — пояснил заведующий первым хирургическим отделением Пушкинской больницы Артем Косов.Оторванный скальп с длинными волосами привезли вместе с пациенткой. Врачи приняли решение провести экстренную операцию и пришить скальп обратно, несмотря на то что сосуды кожи были повреждены.
«Из-за времени, которое потребовалось для транспортировки пациентки, лоскут получил необратимые ишемические изменения. Был большой риск отмирания тканей, но этого удалось избежать, кожный лоскут прижился», — отметил заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.Сейчас кости черепа пациентки полностью закрыты кожей, девушка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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