Врач Уланкина заявила о способах спастись от смога из-за лесных пожаров

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Врач-эксперт Ольга Уланкина рекомендовала жителям регионов, подверженных летом лесным пожарам, соблюдать правила безопасности, чтобы спастись от смога.
«Не выходить на улицу без острой необходимости, использовать на воздухе марлевую повязку или маску, пить больше воды, как можно чаще принимать душ, закрывать окна мокрой марлей. В группе риска по отравлению угарным газом — люди с сердечно-сосудистыми, аллергиями, болезнями дыхательной системы, а также беременные и дети раннего возраста», — пояснила в беседе с «Известями» врач.
До этого академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о качестве водопроводной воды в столице.
«В московских кранах вода точно подается как питьевая, она соответствует ГОСТу. Это гарантия московского городского муниципалитета», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.
Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.
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