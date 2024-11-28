Пациенту Детского центра в Красногорске восстановили оторванную фалангу пальца

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске помогли ребёнку с оторванной фалангой пальца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«В центр поступил восьмилетний мальчик, который во время игры случайно прищемил палец на руке тяжёлой металлической дверью. В результате оторвался кусочек мягкой ткани на фаланге пальца. К счастью, кость не пострадала. Хирурги провели операцию методом вшивания пальца в область ладони для формирования кровоснабжаемого лоскута», – говорится в сообщении.Операция прошла успешно. После хирургического вмешательства врачи контролировали воспаление и динамику заживления пальца. Через некоторое время школьника выписали домой.
Фото: телеграм-канал ДКЦ
В течение месяца мальчику нужно будет растягивать место под пришитым пальцем с помощью специальных салфеток. Затем врачи проведут повторную операцию с иссечением лоскута и исправлением донорского ложа.
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Лора Луганская