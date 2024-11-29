В Люберцах врачи спасли мужчину с пробитыми ножом сердцем и лёгким

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21-летнего мужчину с опасным ножевым ранением в грудь и большой кровопотерей спасли врачи Люберецкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Диагностика показала, что у молодого человека сквозное ранение лёгкого и проникающее ранение сердца. Нужна была срочная операция.
Он добавил, что операция прошла успешно. Уже на следующий день после операции раненый смог встать с кровати и самостоятельно ходить.
Сейчас спасённый пациент уже завершил лечение, его выписали домой.
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«Мы выполнили торакотомию — межреберный разрез грудной клетки слева и выявили сквозное повреждение легкого. Через него нож прошел в левый желудочек сердца. Из сантиметрового разреза в грудную полость вытекло более литра крови. Мы наложили три шва на сердце, ушили раны на легком, восстановили кровопотерю», — рассказал хирург Люберецкой больницы Константин Плотников.
Он добавил, что операция прошла успешно. Уже на следующий день после операции раненый смог встать с кровати и самостоятельно ходить.
Сейчас спасённый пациент уже завершил лечение, его выписали домой.
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Лев Каштанов