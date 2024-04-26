Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя

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Выпитый на борту самолёта алкоголь может испортить весь отпуск. Об этом в преддверии майских праздников и сезона отпусков предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Во время полёта воздух в самолете сухой, а давление низкое. Поэтому алкоголь оказывает на организм более сильное воздействие. Распитие спиртного на борту может привести к ухудшению самочувствия – головокружению, тошноте, а иногда и к паническим атакам. Кроме того, алкоголь сгущает кровь, увеличивая риск образования тромбов в сосудах, что может привести к инфаркту или инсульту», – пояснил психиатр-нарколог, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Холдин посоветовал во время полета воздержаться от употребления алкоголя, заменив его водой или соком.
«Если у вас аэрофобия или вы просто не знаете, чем себя занять, почитайте книгу, посмотрите фильм или поговорите с соседом. Кроме того, необходимо помнить о безопасности во время полёта. Алкоголь может ослабить вашу реакцию в случае аварийной ситуации, для этого необходимо поддерживать ясный ум», – добавил психиатр-нарколог.Следует помнить, что самолёт – это средство передвижения, а не место для алкогольного застолья, заключил Холдин.
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