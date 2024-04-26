Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя

Шашлык не стоит употреблять с жирным соусом, а также алкоголем и холодными газированными напитками, это может привести к проблемам с ЖКТ. Как приготовить мясо без вреда для здоровья и с чем его есть, рассказала врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.