Подольские врачи удалили 90-летней пациентке три крупных камня

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Подольской больницы извлекли из желчевыводящих путей 90-летней женщины три камня по полтора сантиметра каждый. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступила пожилая пациентка с желтизной кожных покровов, жалобами на боли в животе и тошноту. При обследовании врачи выявили у неё в желчевыводящих путях три крупных камня, которые препятствовали нормальному оттоку желчи и вызывали симптомы желтухи.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
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«С помощь. эндоскопического оборудования мы извлекли три камня диаметром величиной от 1,2 до 1,5 см. Это позволило избежать большой полостной операции и дренирования, а также способствовало более быстрому выздоровлению и реабилитации. Операция заняла 40 минут. Отток желчи был восстановлен, а кожа приобрела нормальный цвет», – рассказал заведующий отделением эндоскопии Подольской больницы Агарон Айвазян.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская