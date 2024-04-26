У подмосковных бригад скорой помощи появилась «тревожная кнопка»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Тревожная кнопка» для экстренного вызова полиции появилась на планшетах бригад скорой помощи в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Сотрудники скорой помощи одними из первых приезжают на место происшествия. Во время работы они могут столкнуться с агрессией, поэтому мы ввели в работу «тревожную кнопку» на планшетах, которые всегда под рукой у бригады», — рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.Он объяснил, что при нажатии кнопки сигнал тревоги поступает в оперативный отдел станции скорой помощи, где диспетчер передаёт этот вызов в полицию.
В министерстве также напомнили, что с прошлого года в Московской области сотрудников скорой помощи дополнительно страхуют от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей.
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