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У подмосковных бригад скорой помощи появилась «тревожная кнопка»

26 апреля 2024, 10:23
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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«Тревожная кнопка» для экстренного вызова полиции появилась на планшетах бригад скорой помощи в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Сотрудники скорой помощи одними из первых приезжают на место происшествия. Во время работы они могут столкнуться с агрессией, поэтому мы ввели в работу «тревожную кнопку» на планшетах, которые всегда под рукой у бригады», — рассказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он объяснил, что при нажатии кнопки сигнал тревоги поступает в оперативный отдел станции скорой помощи, где диспетчер передаёт этот вызов в полицию.



В министерстве также напомнили, что с прошлого года в Московской области сотрудников скорой помощи дополнительно страхуют от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей.

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#безопасность
#московская область
#подмосковье
«Тревожный сигнал»: Чем опасны частые перекусы и почему после еды чувствуется голод
Нутрициолог Ильичева: частые перекусы приводят к инсулинорезистентности
26 апреля 2024, 02:59

Фото: istock / Jelena990

Частые перекусы опасны развитием инсулинорезистентности. Об этом предупредила нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.
Как утверждает эксперт, здоровый взрослый человек с умеренной физической нагрузкой может обойтись без перекусов. Если основные приемы пищи сбалансированы, содержат медленные углеводы, белки, жиры, достаточно клетчатки, то питательные вещества постепенно высвобождаются в кровь и человек чувствует себя хорошо до следующего приема пищи.

«Тревожный сигнал — через 30-60 минут после завтрака вы испытываете сильное чувство голода, ко времени обеда готовы съесть все, что попадется под руку, в течение дня вас сильно тянет на сладкое. В состоянии голода может кружиться голова, трястись руки. Все это симптомы гипогликемии — низкого уровня сахара крови. Такое состояние говорит о нарушении обмена веществ — инсулинорезистентности, снижении функции щитовидной железы, нарушении работы печени или дефиците веществ, необходимых для производства энергии на уровне клетки», — пояснила Ильичева в беседе с «Газетой.ру».
Инсулинорезистентность развивается из-за постоянных перекусов простыми углеводами — булочками, конфетами, печеньем, чаем с сахаром и так далее.

Инсулин является гормоном, сопровождающим питательные вещества внутрь клетки, он вырабатывается от каждого приема пищи. В случае повышенного уровня этого гормона клетка теряет возможность распознавать сигнал инсулина и питательные вещества не попадают внутрь. Из-за этого возникает дефицит энергии, несмотря на избыток питательных веществ в крови.

Чтобы чувствительность к инсулину была стабильна, Ильичева порекомендовала придерживаться чистых промежутков между приемами пищи, не меньше 4 часов.

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#симптомы
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Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей
25 апреля 2024, 22:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Волонтёры показали в детском отделении Московского областного онкологического диспансера интерактивное мюзикл-шоу мыльных пузырей «Мечты Золушки». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Дети вместе с феей-крёстной и Золушкой выполняли задания мачехи. Они вымыли полы, превратили старое платье Золушки в прелестный наряд, а декорации – в сказочную карету. С помощью ребят мечта красавицы сбылась: она попала на бал, встретилась с принцем, и они полюбили друг друга. Дети с удовольствием помогали героям сказки.
«Все заворожённо смотрели шоу с удивительными красочными трюками и живым вокалом. Даже те ребята, кто раньше стеснялся, активно проявляли себя. А финале праздника детки и родители погрузились в огромный мыльный пузырь. Внутри каждый загадал заветное желание», – рассказала волонтёр Вера Гогина.
Отделение детской онкологии открылось в 1966 году – в момент создания Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Это третье специализированное отделение для лечения детей и подростков, страдающих онкозаболеваниями, созданное в Россией, и единственное в Подмосковье, где оказывается специализированная помощь детям с онкологией.

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#московская область
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В День борьбы с малярией врач рассказал об опасности заболевания
Врач Капацына рассказал об африканской малярии
25 апреля 2024, 20:38

Фото: iStock/frank600

Всемирный день борьбы с малярией отмечается 25 апреля. Чаще всего это заболевание россияне «привозят» из стран Африки.
Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина в Санкт-Петербурге ежегодно принимает до 40 пациентов с этим диагнозом. Об этом в беседе с «Петербургским дневником» рассказал врач-инфекционист, заведующий отделением особо опасных инфекций Боткинской больницы Владимир Капацына.

По его словам, риск заражения малярией в странах Азии крайне низок, что не скажешь про центральную Африку.

Ещё до пандемии коронавируса россияне открыли для себя белоснежный песок и синий океан Занзибара. Именно оттуда в Россию впервые перенесли самый опасный вид заболевания – тропическую малярию.

В настоящее время прививки от малярии нет, поскольку её плазмодии меняются крайне быстро. Также сама малярия имеет множество разновидностей.

При этом специалисты зафиксировали выработку иммунитета у людей, постоянно посещающих страны Африки и уже переболевших малярией. Но это не ограждает их от заболевания полностью. Просто в данном случае болезнь проходит легче.

«При первом повышении температуры – к врачу. Сдать анализ крови на малярию. В Африке для этого продаются простые тесты, таблетки как для профилактики, так и для лечения недорогие, главное – не запустить процесс заболевания. Профилактика на 100 процентов не защитит, но она даст драгоценное время», – объяснил врач.
По статистике на начало XXI века заболеваемость малярией составляла 350-500 миллионов случаев в год. При этом 1,3-3 миллиона из них заканчивались летальным исходом.

В настоящее время, по оценкам ВОЗ, ежегодно малярией болеют от 124 до 283 миллионов человек. Из них умирают от 367 до 755 тысяч заболевших.

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Стало известно, какие вирусы переносят комары и клещи

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#заболевания
#комары
#африка
#россияне
#туристы
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Стало известно, какие вирусы переносят комары и клещи
Врач Онищенко рассказал о переносимых комарами и клещами вирусах
25 апреля 2024, 18:44

Фото: iStock/Nataba

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории России было выявлено 47 новых вирусов, передающихся от комаров, и 14 новых вирусов, передающихся от клещей. Об этом она сообщила в ходе совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Человечество совсем недавно открыто для себя микромир. В настоящее время он изучен всего на 5%. Многие прибегают к антибиотикам для избавления от бактерий. Но вместе с опасными они убивают и полезные, которых в каждом человеке примерно по 2,5 килограмма.

Что же касается новых видов вирусов, то в каждом клеще их можно обнаружить десятки, но опасными по-прежнему остаются только энцефалит и боррелиоз, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Комары, в свою очередь, переносят малярию, но она не относится к вирусам, являясь полноценной клеткой. Малярия находится на высшей стадии развития после бактерий и вирусов.

При этом вирусы команды тоже переносят, например, болезнь Зика.

Онищенко также рассказал, что вся российская лабораторная сеть в настоящее время настроена на известные вирусы. Новые данные о различных подвидах появляются только после эпидемий.

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#клещи
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#вирусы
#болезни
#опасность
#геннадий онищенко
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Инфекционист Малышев рассказал, стоит ли бояться бактерий-мутантов с МКС
Инфекционист Малышев: мутировавшие бактерии с МКС не опасны для землян
25 апреля 2024, 17:58

Фото: iStock/Nastco

На Международной космической станции (МКС) бактерии мутировали в условиях космоса в неизвестные формы, устойчивые к земным лекарствам. Они быстро размножаются и не боятся антибиотиков.
Космонавты обнаружили мутировавших бактерий в спортивной и туалетной зоне станции. Новые неизвестные формы пугают всех находящихся на МКС.

Однако инфекционист Николай Малышев в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что эти супербактерии-мутанты никакой опасности для людей не представляют.

Врач подчеркнул, что пандемии от этих бактерий точно не будет, поскольку они живут в определённых условиях. В данном случае – в ограниченном пространстве на МКС. Когда космонавты вернутся на Землю, их тщательно обработают, и все бактерии погибнут.

По словам Малышева, скорее всего, речь идёт о простых стафилококках и стрептококках, которые обитают в кишечнике, желудке и на коже человека. Однако из-за особых условий на космической станции они мутировали. В первую очередь, это произошло из-за сильной солнечной радиации, которой на Земле нет из-за наличия атмосферы.

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#земля
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Сексолог назвала места, смертельно опасные для занятия сексом
Сексолог Миллер: заниматься сексом на перилах и мостах смертельно опасно
25 апреля 2024, 16:37

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Не стоит заниматься сексом в ванной комнате, на кухне, на перилах и смотровых площадках, а также на открытых окнах, так как это является смертельно опасной затеей. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер.
«Что касаемо опасных мест, к ним можно отнести ванную, где можно поскользнуться и получить смертельную травму. Горы, мосты, смотровые площадки, перила, открытые окна, кухня, колесо обозрения, обочины дорог, — перечислила опасные места для плотских утех Миллер в беседе с NEWS.ru.

Специалист предупредила, что секс может закончиться плачевно и без опасных мест. По её словам, многое зависит от интенсивности процесса. Мужчина может сломать половой член. Также можно повредить половые органы женщины, если использовать для получения удовольствия предметы, не предназначенные для этого.

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Раменские врачи прооперировали пациенту девять переломов после ДТП
25 апреля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы прооперировали мужчину с девятью переломами после автоаварии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 35-летнего пострадавшего в ДТП в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей лица, нижней челюсти, бедренной кости и разрыв костей таза.

Кроме того, из-за полученных травм у пациента произошла временная потеря памяти и развился психоз. Всё это требовало стабилизации при помощи медикаментозной терапии. После этого мужчину направили на операцию, в которой участвовали специалисты двух отделений больницы.
«Всего было проведено три операции. Сначала челюстно-лицевой хирург восстановил целостность кости нижней челюсти. Затем хирург-травматолог провёл остеосинтез костей таза. После этого с помощью ортопедического стола и специальных устройств мы восстановили правильное положение бедренной кости и провели её остеосинтез. Все операции прошли успешно и заняли всего шесть часов», – рассказал заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уже на десятые сутки пациент смог самостоятельно сесть. Сейчас он уже выписан на реабилитацию. Чтобы вернуться к полноценной жизни, мужчине предстоит длительный процесс восстановления двигательных функций.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала года провели более миллиона телемедицинских консультаций
25 апреля 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше одного миллиона дистанционный медицинских консультаций получили жители Московской области с начала 2024 года, помощь в режиме онлайн оказывают и взрослым, и маленьким пациентам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Благодаря телемедицине получить консультацию врача можно прямо из дома. В частности, можно проконсультироваться по результатам сданных анализов, итогам диспансеризации или лечения, а также получить рекомендации по корректировке терапии», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что с помощью телемедицинской консультации можно также закрыть больничный и продлить электронный рецепт на льготные медикаменты.

В региональном Минздраве подчеркнули, что телемедицинскую консультацию можно получить только после очного посещения врача.

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#телемедицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Врач-онколог предупредил о вреде шашлыка
Онколог Черемушкин: злоупотребление шашлыка может вызвать рак
25 апреля 2024, 15:21

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Жареное красное мясо может увеличить риск возникновения рака, поэтому не следует злоупотреблять таким блюдом. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.
Врач предупредил, что из-за злоупотребления шашлыком, у людей могут обостриться хронические заболевания ЖКТ.


«Во время жарки в мясе копятся канцерогенные вещества, самым опасным из них является бензапирен. Поэтому не стоит злоупотреблять жирной пищей, в преддверии майских праздников это особенно актуально. При приготовлении шашлыка могут использоваться консерванты, которые могут выступать как канцероген, либо источник воспалительной реакции», — рассказал Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

Она уточнил, что чрезмерное употребление шашлыка может вызывать аллергическую реакцию, гастрит и колит.

Кроме того, онколог уточнил, что жирные виды мяса, такие как свинина или баранина тяжело перевариваются. Такое мясо не стоит есть людям, у которых имеются заболевания ЖКТ. Лучше приготовить курицу или рыбу, чьё мясо усваивается гораздо легче.

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#шашлык
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