В Подмосковье спасли пациентку с разрушенной гноем частью черепа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
31-летнюю женщину, впавшую в кому из-за осложнения от отита, спасли врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Обследование показало, что у женщины гнойный отит, который привёл к абсцессу и разрушению кости черепа за правым ухом, а также к воспалению оболочки головного мозга — менингиту. Пациенте срочно провели операцию, в ходе которой было откачано 30 миллилитров гнойной жидкости. В результате хирургического вмешательства были устранены воспалительные очаги в области головного мозга и среднего уха», — рассказал нейрохирург областного сосудистого центра Сардорбек Сабиров.После операции пациентка пришла в себя, у неё восстановилась речь, которая была замедленной накануне госпитализации. Женщина рассказала, что снижение слуха и гнойные выделения из уха у неё продолжались почти год, однако за медицинской помощью она не обращалась.
Сейчас пациентку выписали, она вернулась к обычной жизни.
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