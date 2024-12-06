В Подмосковье выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Доля выявления онкологических заболеваний на ранней стадии в Московской области в текущем году составила 63,5%, что на 2,5% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Таких результатов мы достигли благодаря комплексному подходу, включающему развитие первичного медицинского звена, проведению Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а также самозаписи на маммографию женщин старше 40 лет», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.Он добавил, что важную роль в ранней диагностике онкозаболеваний играет также информирование жителей о необходимости проходить диспансеризацию и оснащение медицинских учреждений современной техникой.
В министерстве напомнили, что информация о помощи подмосковным онкобольным размещена на портале onco.zdrav.mosreg.ru.
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