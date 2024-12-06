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В Подмосковье выросло выявление онкозаболеваний на ранней стадии

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Доля выявления онкологических заболеваний на ранней стадии в Московской области в текущем году составила 63,5%, что на 2,5% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Таких результатов мы достигли благодаря комплексному подходу, включающему развитие первичного медицинского звена, проведению Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи, а также самозаписи на маммографию женщин старше 40 лет», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
Он добавил, что важную роль в ранней диагностике онкозаболеваний играет также информирование жителей о необходимости проходить диспансеризацию и оснащение медицинских учреждений современной техникой.



В министерстве напомнили, что информация о помощи подмосковным онкобольным размещена на портале onco.zdrav.mosreg.ru.

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#здравоохранение
#диагностика
#минздрав мо
#медицина
#московская область
#подмосковье
В Подмосковье спасли пациентку с разрушенной гноем частью черепа
06 декабря 2024, 13:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

31-летнюю женщину, впавшую в кому из-за осложнения от отита, спасли врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
«Обследование показало, что у женщины гнойный отит, который привёл к абсцессу и разрушению кости черепа за правым ухом, а также к воспалению оболочки головного мозга — менингиту. Пациенте срочно провели операцию, в ходе которой было откачано 30 миллилитров гнойной жидкости. В результате хирургического вмешательства были устранены воспалительные очаги в области головного мозга и среднего уха», — рассказал нейрохирург областного сосудистого центра Сардорбек Сабиров.
После операции пациентка пришла в себя, у неё восстановилась речь, которая была замедленной накануне госпитализации. Женщина рассказала, что снижение слуха и гнойные выделения из уха у неё продолжались почти год, однако за медицинской помощью она не обращалась.

Сейчас пациентку выписали, она вернулась к обычной жизни.

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Врач Громова: долголетие заключается в рационе, снижении стресса и активности
06 декабря 2024, 12:59

Фото: iStock/PIKSEL

Секрет долголетия заключается в правильном, сбалансированном рационе, снижении стресса и физической активности. Об этом заявила врач-гериатр Альбина Громова. По ее словам, также важна умственная активность для профилактики деменции и отказ от вредных привычек.
«Сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, белками и здоровыми жирами, безусловно, поможет предотвратить развитие хронических заболеваний и сохранить энергию. Конечно же, снижение уровня стресса с помощью медитации, йоги или других методов релаксации поможет улучшить общее состояние здоровья и продлить жизнь», — отметила она в беседе с RuNews24.ru.
Специалист добавила, что существенную роль в продлении жизни играет общение с друзьями и родственниками, богатая культурная жизнь и волонтерство, так как все это способствует укреплению психики через социализацию.

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Ученые доказали безопасность консервантов Е202, Е203 и Е201
06 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/AnnaStills

Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению, а следовательно, безопасны для консервации. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Данные сорбаты, как отмечается, широко применяются в пищевой промышленности, однако их устойчивость к нагреванию была раньше изучена недостаточно.
«Известно, что консервант сорбат калия при небольшом нагревании (160°С) претерпевает некое превращение с поглощением тепла, однако подробности не изучались. Ввиду наличия в соединении реакционноспособных двойных связей есть риск, что процесс связан с химической реакцией, продукты которой могут иметь непредсказуемое влияние на здоровье человека», — поделилась одна из авторов статьи Паулина Калле в беседе с «Газетой.Ru».
Однако ученые выяснили, что превращение является лишь перестройкой структуры и безопасно при использовании сорбатов как консервантов.

Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова назвала продукты, которые могут способствовать долголетию. В разговоре с «Вечерней Москвой» она пояснила, что такими свойствами обладают орехи и семена, зелень, растительные масла холодного отжима, фрукты и овощи, а также морепродукты.
«Любые морские существа являются источником полиненасыщенных жирных кислот. Они снижают воспалительные процессы в организме и укрепляют иммунную систему», — отметила специалист.
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#диетолог
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#болезни
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Врач назвал самые частые болезни зимой
Врач Лаврищев: зимой учащаются ОРВИ, переломы и обострения хронических болезней
06 декабря 2024, 11:57

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Зимой учащаются случаи заболевания ОРВИ, обострения хронических болезней и возрастает риск ушибов и переломов. Об этом заявил врач-терапевт Александр Лаврищев. По его словам, в холодное время года также снижается выработка витамина D, снижается выработка нейромедиаторов активности и возрастают риски спазмов.
В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что из-за холодного воздуха обостряется бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца и заболевания суставов. Активнее распространяются ОРВИ, за которыми часто следует пневмония. Также недостаток солнечного света повышает риск одного из видов депрессии — сезонного аффективного расстройства

Вместе с тем стало известно, что в России за год выросла стоимость лабораторных анализов. Как сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в разговоре с АГН «Москва», цена на исследования выросла в среднем на 10%, а частота их проведения — на 19%.
«Средний чек на лабораторные анализы вырос на 10% — до 1,17 тысяч рублей, а их объем — на 19%. Одно из значимых изменений 2023–2024 года — рост спроса на комплексные чекапы, на генетические тесты и анализы пренатальной диагностики», — пояснила специалист.
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Жители Подмосковья могут принять участие в «Донорских субботах»

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Жители Подмосковья могут принять участие в «Донорских субботах»
06 декабря 2024, 11:04

Фото: istockphoto / Sergey Pakulin

В декабре Московский областной центр крови проведёт акцию «Донорские субботы» в своих обособленных структурных подразделениях, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Мероприятия состоятся:

  • 7 и 28 декабря — в Щелково (ул. Новая Фабрика, 8);
  • 14 и 28 декабря — в Подольске (ул. Кирова, 9), Воскресенске (Больничный проезд, 5) и Орехово-Зуево (ул. Барышникова, д. 13/5).

В Орехово-Зуево 14 декабря доноры смогут сдать кровь только по предварительной записи (телефон: 8-496-425-77-90). 28 декабря запись не потребуется. Во всех подразделениях приём доноров будет проходить с 8:00 до 13:00.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Стать донором возможно, если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой оригинал паспорта и СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте), а также правильно подготовиться к сдаче крови», — рассказал заведующий ОСП «Щелково» Олег Воск.

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#донор
#донорская кровь
#минздрав мо
#подмосковье
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Биолог Баранова сообщила о неизвестном вирусе, вызывающем кровоизлияния
Биолог Баранова: вирус в Конго вызывает головную боль и кровоизлияния в глаза
06 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Симптомами неизвестного вируса, вспышка которого произошла в Демократической Республике Конго (ДРК), являются головная боль, покраснение глаз и симптомы, похожие на грипп. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
По ее словам, в настоящее время неизвестно, стал ли причиной вспышки старый вирус или же новая инфекция. Баранова подчеркнула, что число летальных исходов из-за данного заболевания очень велико.

Накануне Роспотребнадзор, комментируя информацию о неизвестном вирусе в Конго, также отметил схожесть его симптомов с гриппом. В ведомстве заявили, что держат на контроле ситуацию с вирусом.

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#вирус
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#врач
#конго
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Врач Тамразова рассказала, как избежать сухости кожи в отопительный сезон
06 декабря 2024, 10:47

Фото: istockphoto / Suzi Media Production

В зимний период из-за отопления и сухого воздуха кожа становится пересушенной, что вызывает зуд, шелушение и неприятные ощущения. Даже горячий душ или ванна могут усугубить ситуацию, смывая естественные защитные масла, сообщает Министерство здравоохранения Московской областию.
Чтобы сохранить здоровье кожи, необходимо поддерживать уровень влажности в эпидермисе (10–35%), который обеспечивается естественным липидным барьером.

«Отопительный сезон — испытание для кожи, которое можно преодолеть, увлажняя воздух в помещении и регулярно используя эмоленты — увлажняющие средства, защищающие эпидермис от сухости», — рассказала врач-дерматовенеролог Красногорского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова.
Для успешного решения проблемы и предотвращения возможных осложнений рекомендуется обратиться к дерматологу. Врач определит индивидуальные особенности вашей кожи, подберёт подходящий уход и, если потребуется, назначит лечение, обеспечивая здоровый и привлекательный внешний вид кожи в течение всей зимы.

Записаться на консультацию можно по телефону 122 или через портал «Здоровье» Московской области.

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Добровольцев из Московского областного медицинского колледжа поздравили с Днём волонтёра
06 декабря 2024, 09:18

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера) — день, посвященный людям, которые своим участием в волонтерской деятельности вносят значительный вклад в улучшение общества, помогая другим. Более 9000 волонтеров Московского областного медицинского колледжа активно вовлечены в различные проекты, направленные на решение важнейших социальных задач в сфере здравоохранения Подмосковья, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Среди их инициатив — продвижение здорового образа жизни и донорства среди молодежи, оказание волонтёрской помощи в медицинских учреждениях, организация профилактических и образовательных мероприятий, обучение первой помощи и поддержка людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
«Сегодня не только я поздравляю всех волонтеров с праздником, но и сама принимаю поздравления, что очень приятно — чувствовать себя частью дружной семьи волонтеров. Я вступила в ряды волонтеров на втором курсе, и это крайне увлекательно и значимо — оказывать поддержку, помогать, видеть результат своих усилий», — поделилась волонтер-медик, студентка колледжа Виктория.
Волонтёры служат прекрасным примером для подражания и мотивируют окружающих присоединяться к таким важным начинаниям.

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Врачи раскрыли, что опаснее: вейп или сигареты
Онколог Зиганшин: из-за спиртов и глицерина вейпы не менее опасны, чем сигареты
05 декабря 2024, 19:32

Фото: iStock/Igor Ilkov

Опасность, исходящая от вейпов, ничуть не меньше, чем от сигарет, так как жидкости для испарителей содержат спирты и глицерин, который не выводится из легких. Об этом заявил врач-онколог татарстанского клинического онкодиспансера Булат Зиганшин. По его словам, курение электронных сигарет может оказаться даже опаснее табака, так как вещество оседает внутри легких и закупоривает альвеолы.
«Опасность от вейпов ничуть не меньше, чем от сигарет. Прежде всего из-за самих соединений, которые в этом вейпе есть. Там нет продуктов горения, смол, но там есть спирты, глицерин, который не выводится из тканей легкого. Может быть он даже хуже, чем смола, потому что, оседая в тканях легкого, он закрывает собой дыхательные пути – мельчайшие альвеолы. Не дает выводить слизь, которая должна нормально человеком отхаркиваться», — приводит «Татар-информ» слова специалиста.
Другая опасность вейпов заключается в способе их употребления, отметил врач. Человек может выкурить сигарету и закончить перекур, что не срабатывает с электронной сигаретой, которую курят непрерывно.

Детский психиатр-нарколог Степан Криницкий также добавил, что большой вред наносят и нагревательные элементы внутри вейпов, которые выделяют вольфрам, ванадий и припой свинца, влияющие на нервную систему.

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#психиатр
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