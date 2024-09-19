Названо опасное осеннее хобби

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И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила об опасности осенних поделок, поскольку в коре, листьях и шишках может обитать плесень, способная вызвать астму и кровохарканье.
«Если природный материал — листья, шишки, кора — заранее тщательно не просушить, то на поделках может завестись плесень, выделяющая опасные токсины. А грибки, плесень, микотоксины провоцируют обострение бронхиальной астмы, а также могут вызвать кровохарканье, инфекционное заболевание аспергиллез, новообразования в лёгких», — объяснила в беседе с NEWS.ru Лялина.
Для того, чтобы уберечь себя, специалист рекомендовала собирать природные материалы только в хорошем состоянии и в сухую погоду.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявлял, что для осенней поры идеальными ароматами станут духи с древесными и мускусными нотами.
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Мелисса Тимофеева