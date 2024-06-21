В Подмосковье заработало почти 60 единиц тяжелого медоборудования

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 60 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницах Московской области продолжается процесс оснащения современным медицинским оборудованием, включая тяжёлые аппараты.
Оборудование поступило в другие больницы региона, такие как Мытищинская, Электростальская, Люберецкая, Чеховская, Дмитровская, Наро-Фоминская, Воскресенская и Солнечногорская. Медицинская техника была закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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«С начала года в больницы региона поступило 59 единиц тяжёлого медицинского оборудования — это магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, маммографы, флюорографы и рентгеновские аппараты. Это оборудование обеспечит доступную и качественную диагностику для пациентов», — поделалась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Оборудование поступило в другие больницы региона, такие как Мытищинская, Электростальская, Люберецкая, Чеховская, Дмитровская, Наро-Фоминская, Воскресенская и Солнечногорская. Медицинская техника была закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».
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Мира Полтева