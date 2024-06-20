Названы причины переизбытка железа в организме

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Переизбыток ферритина в крови может указывать на пять заболеваний. Подробнее рассказала рассказала педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.
«Острые и хронические заболевания, связанные с поражением печеночных клеток, могут вызвать переизбыток железа в крови. Такие процессы происходят при гепатитах, циррозе, алкогольном поражении печени. Также к этому приводят онкологические заболевания: острый миелобластный и лимфобластный лейкоз, рак молочной железы, лимфогранулематоз», – рассказала Галафаст в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, повышенный уровень ферритина в крови может быть из-за наследственного заболевания - гемохроматоза. При этом заболевания системная красная волчанка и ревматоидный полиартрит могут привести к переизбытку ферритина в организме, заключила эксперт.
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