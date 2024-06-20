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Названы причины переизбытка железа в организме

20 июня 2024, 15:16
Фото: iStock/Shidlovski

Фото: iStock/Shidlovski

Переизбыток ферритина в крови может указывать на пять заболеваний. Подробнее рассказала рассказала педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.


«Острые и хронические заболевания, связанные с поражением печеночных клеток, могут вызвать переизбыток железа в крови. Такие процессы происходят при гепатитах, циррозе, алкогольном поражении печени. Также к этому приводят онкологические заболевания: острый миелобластный и лимфобластный лейкоз, рак молочной железы, лимфогранулематоз», – рассказала Галафаст в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, повышенный уровень ферритина в крови может быть из-за наследственного заболевания - гемохроматоза. При этом заболевания системная красная волчанка и ревматоидный полиартрит могут привести к переизбытку ферритина в организме, заключила эксперт.

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Врач Кашух: в петрушке витамина C больше, чем в апельсинах
20 июня 2024, 14:51

Фото: iStock/LindasPhotography

В петрушке содержится почти в три раза больше витамина С, чем в апельсинах, а укроп предотвращает спазмы кишечника. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какая зелень полезнее всего и как правильно её употреблять.
«Одним из самых полезных видов зелени считается петрушка. В ней рекордное количество витамина С — почти в три раза больше, чем в апельсинах. И витамина К: чтобы получить дневную норму, достаточно съесть всего 10 г свежих листьев», — рассказала Кашух в интервью «Газете.Ru».

Кроме того, петрушка богата калием, кальцием, витамином А и бета-каротином.

В укропе содержится магний, кальций, железо и витамин С. Эти элементы способствуют быстрому заживлению ран и помогают укрепить иммунитет. Также зелень укропа помогает переварить пищу и очистить кровь от лишнего холестерина. Помимо этого, в укропе содержатся эфирные масла, которые предотвращают спазмы кишечника.

Кашух рассказала и о полезных свойствах зелёного лука. Он также способен укрепить иммунитет и быстрее выздороветь после ОРЗ. В луке содержится много витамина К и калия, кальция и кремния, а также кобальта. Он помогает лучше усваивать железо и благоприятно влияет на память.

В пятерку самых полезных трав также входят руккола и чабрец.

Всю эту зелень можно есть как в замороженном, так и в сушёном виде, однако полезнее всего употреблять её свежей. При этом термическая обработка может снизить полезные свойства зелени, заключила специалист.

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Раскрыта неожиданная польза персиков
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Раскрыта неожиданная польза персиков
20 июня 2024, 14:30

Фото: iStock/tamayalper

Персик является очень полезным фруктом, а также может стать профилактикой запора. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
Специалист пояснила, что персики являются источником клетчатки.

«Клетчатка является углеводом, который не переваривается, помогает перистальтике желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Кроме того, это отличная профилактика запоров и корм для наших полезных микробов», — рассказала Тихомирова в разговоре с «Газетой.Ru».

По её словам, всего в 100 г персиков содержится треть суточной нормы хрома и кремния. Кремний очень важен для коллагена, который поддерживает кожу, волосы, зубы, ногти и суставы. А хром необходим для правильного углеводного обмена. При его недостатке в организме человек начинает переедать.

Однако и злоупотреблять персиками не стоит, предупредила врач-диетолог. В них содержится много углеводов, поэтому людям, следящим за фигурой, не стоит съедать более 400 г персиков в день.

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В Подмосковье у родителей с ВИЧ родилось 190 здоровых детей
20 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Уже 190 здоровых детей от родителей с ВИЧ родилось в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе успешно реализуются программы перинатальной профилактики, которые включают в себя приём антиретровирусных препаратов во время беременности. За состоянием женщины и ребёнка тщательно наблюдают специалисты Центра на всех этапах беременности и после родов.

«Сегодня каждая женщина, живущая с ВИЧ, может родить здорового ребёнка. Для этого нужно ответственно подойти к беременности, встать на учёт в женской консультации и выполнять все рекомендации специалистов нашего центра. В этом случае риск заражения ребёнка от матери будет меньше одного процента», — сообщил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Чтобы пройти обследование на ВИЧ, жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства, где есть возможность анонимного тестирования и консультирования.

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Назван простой способ избежать рака груди
Онколог Асташов: от рака груди женщин убережёт физкультура и ПП
20 июня 2024, 13:34

Фото: iStock/Voronchuk Daria

Чтобы снизить риск развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё. Об этом рассказал завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов.
«Важно избегать лишнего веса, а значит, правильно питаться. Меньше канцерогенов в пище — копченостей, шашлыков. Меньше соленого, жирного, фастфуда. Больше фруктов и овощей, морепродуктов. Мясо — желательно диетическое. Помогут прием комплекса витаминов, особенно витаминов С и D», — пояснил Асташов в разговоре с NEWS.ru.

Он также добавил, что полезно заниматься плаванием, кататься на велосипеде или играть в волейбол. Эти занятия укрепляют мышцы груди и улучшают микроциркуляцию крови. Кроме того, полезно ежедневно гулять на свежем воздухе.

Врач добавил, что нельзя загорать с 11 до 15 часов. При этом блондинкам и рыжеволосым вообще стоит отказаться от принятия солнечных ванн.
Асташов посоветовал не носить бюстгальтеры с косточками, стоит выбирать бельё, которое не будет сдавливать грудь.

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Психолог назвала нормальным уставать от своих детей
Психолог Алексеева: уставать от своих детей – нормально
20 июня 2024, 11:34

Фото: iStock/fizkes

О причинах материнской усталости рассказала клинический психолог Маргарита Алексеева и назвала способы борьбы с ней.
По словам специалиста, усталость должна и может компенсироваться только отдыхом. Она отметила, что человек устаёт, потому что он живой, и для этого не нужны какие-то глобальные причины. Алексеева назвала одной из главных причин материнской усталости истощение нервной системы.

«Нервная ткань в организме человека истощается быстрее всего. Ресурс нервной системы у мамы уходит на то, что ей практически круглосуточно нужно смотреть, слушать, реагировать на ребенка. А также выматывает бесконечный физический контакт. От него можно не просто устать, а буквально потерять себя», — пояснила Алексеева в беседе с «Вечерней Москвой».

Она также напомнила, что многие мамы на протяжении долгого времени находятся без нормального сна. При этом, если детей двое и больше, то речь может идти о многолетнем недосыпе.

По её словам, отдыхом является не только сон, но и время «ничегонеделания», например, прогулка на свежем воздухе в одиночестве. Для того, чтобы помочь женщине быстрее справиться с усталостью, можно взять часть забот о ребенке на себя.

По словам психолога, многие женщины теряют себя в статусе матери, что становится причиной выгорания и депрессий. В таком случае необходимо как можно больше общаться с людьми не на тему детей.

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Свыше 1,5 тысячи детей прошли обследование в Центре слуха НИКИ детства
20 июня 2024, 11:18

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

С начала года более 1,5 тыс. детей прошли обследование в Центре слуха НИКИ детства. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Центре слуха Научно-исследовательского клинического института детям проводят проверку слуха, коррекцию различных патологий, а также оказывают комплексную медицинскую помощь.

«В нашем центре мы в первую очередь занимаемся детьми с задержкой речевого развития. У нас есть современное медицинское оборудование, которое позволяет нам проводить различные исследования. Мы можем делать тональную пороговую аудиометрию, регистрировать отоакустическую эмиссию, проводить импедансометрию и диагностику ЛОР-органов. По результатам исследований мы ставим диагноз ребёнку, подбираем лечение и назначаем дополнительные обследования», — поделилась руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог и врач-сурдолог Елена Якушова.

Пройти лечение в Центре слуха НИКИ детства можно по направлению от лечащего врача. Медицинская помощь предоставляется бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Более подробную информацию об исследованиях можно найти на портале «Детство».

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Дерматовенеролог Баботина рассказала, как защитить кожу летом
20 июня 2024, 10:56

Фото: istockphoto / MelkiNimages

Врач-дерматовенеролог МОККВД Анна Баботина поделилась советами о том, как сохранить здоровье кожи летом. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Летом особенно важно защищать кожу от солнца, чтобы предотвратить развитие меланомы, немеланомных раков кожи и обострение кожных заболеваний, таких как розацеа, акне и атопический дерматит.

«Есть два самых эффективных способа защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей, и их нельзя игнорировать. Первый способ — это одежда, которая защищает от солнца. Например, можно носить широкополую шляпу, солнечные очки и просторную одежду, которая закрывает как можно большую поверхность тела. Это обеспечит дополнительную защиту от солнца.Второй — использование солнцезащитных средств. Особенно важно применять их людям, которые принимают определённые лекарства, такие как оральные контрацептивы, антибиотики тетрациклинового ряда, противогрибковые препараты, биологически активные добавки со зверобоем или эфирные масла», - поделилась Анна Баботина.

Специалист добавила, что перед выходом на улицу нужно нанести солнцезащитное средство на лицо, уши, шею, плечи и руки. Средство должно впитаться в течение 15-20 минут. В течение дня необходимо обновлять слой средства каждые 1-2 часа, если вы находитесь на солнце. Это нужно, потому что кожа выделяет пот и себум, которые снижают эффективность защиты от солнца.

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В период летних дождей увеличиваются риски обострения психических расстройств
20 июня 2024, 10:39

Фото: iStock/ksenija18kz

Во время длительных летних дождей летом увеличивается риск обострения тяжелых психических расстройств. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, арт-терапевт, преподаватель Московского института психоанализа Валерия Кузнецова.
«В плохую погоду, в отсутствие прогулок, занятий активными видами спорта, становится сложно переключиться и снизить накопленный за день, неделю стресс. У людей, склонных к тревожности и депрессивному состоянию, непогода может вызывать ухудшение состояния», — рассказала Кузнецова в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

При этом она отметила, что в тёплое время года во время продолжительных осадков увеличивается число госпитализаций людей, страдающих психическими расстройствами.

Кузнецова пояснила, что из-за недостатка солнца снижается выработка гормона радости – серотонина. Для борьбы с плохим настроением специалист посоветовала протанцевать свои чувства, выразив своё состояние движениями разных частей тела.

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Сексолог указал на скрытые причины женских измен
20 июня 2024, 04:43

Фото: istock / Andrii Zastrozhnov

Люди могут изменять из-за биологических и психологических причин. Врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах в разговоре с «Лентой.ру» назвал скрытые причины женских измен.
Как утверждает врач, женщины могут решаться на измену из-за нарушений гормонального фона, который оказывает влияние на либидо. Булах уточнил, что провоцировать желание могут патологии надпочечников, гипертиреоз, опухоли гипоталамо-гипофизарной зоны головного мозга.

«При подобных нарушениях в организме происходит повышенный выброс гормонов (в первую очередь тестостерона), провоцирующих сексуальное желание. Также желание может усиливаться из-за приема различных стимулирующих средств и некоторых психических заболеваний», — пояснил сексолог.
При этом чаще всего женщины изменяют из-за эмоционального неудовлетворения отношениями, недостатка близости и поддержки. Также женская измена может происходить из-за желания расстаться. Эксперт уточнил, что у многих женщин есть страх одиночества, поэтому они могут начать отношения, не закончив предыдущее.

«Также в числе причин психологического характера можно отметить стремление женщины изменить в отместку, если партнер сам стал ей неверен», — отметил врач.
Врач также назвал причиной измен хроническую сексуальную неудовлетворенность. Если партнер просто хороший человек, не привлекающий женщину эмоционально, она начнет смотреть в сторону других мужчин.

Чтобы снизить риск женской измены, мужчинам важно следить за здоровьем, проверять гормональный баланс, вместе работать над отношениями и прислушиваться к интересам женщины. Необходимо обсуждать все происходящее между партнерами (как в быту, так и в постели), поддерживать женщину и давать ей тот вариант заботы и любви, в котором она нуждается, чтобы чувствовать себя комфортно.

А главное — удовлетворять свою партнершу не только физически, но и эмоционально, заверил Булах.

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