Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России

Фото: iStock/sudok1
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах с ботулизмом находится 301 человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По его словам, 43 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что дышать они самостоятельно не могут. Он рассказал, что лекарства для лечения больных есть в достаточном объеме. Министр отметил, что был разработан новый препарат для лечения ботулизма. Его клинические исследования начнутся в ближайшее время.
Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.
Признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, неврологические синдромы, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит). Он может привести к летальному исходу.
Вспышка заболеваний была зафиксирована на прошедших выходных в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие ели салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО «Гастропорт» и лобио ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке, изготовителями которой были общество с ограниченной ответственностью «Локалкитчен» и общество с ограниченной ответственностью «САВОН-К».
Читайте также:
Инфекционист Викулов раскрыл причину заражения бутулизмом москвичей
«Все подвержены риску»: Инфекционист прокомментировал вспышку ботулизма в РФ
Что нужно знать о ботулизме: Причины, симптомы, как защититься от «быстрого» убийцы
Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.
Признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, неврологические синдромы, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит). Он может привести к летальному исходу.
Вспышка заболеваний была зафиксирована на прошедших выходных в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие ели салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО «Гастропорт» и лобио ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке, изготовителями которой были общество с ограниченной ответственностью «Локалкитчен» и общество с ограниченной ответственностью «САВОН-К».
Читайте также:
Инфекционист Викулов раскрыл причину заражения бутулизмом москвичей
«Все подвержены риску»: Инфекционист прокомментировал вспышку ботулизма в РФ
Что нужно знать о ботулизме: Причины, симптомы, как защититься от «быстрого» убийцы
Дарья Осипова