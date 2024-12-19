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В Видном из пищевода младенца извлекли монету

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой доставили ребёнок, который случайно проглотил монету во время игры. Проведённая диагностика подтвердила наличие инородного предмета в пищеводе перед входом в желудок.
«Родители отреагировали грамотно. Не давая малышу еды и питья, они сразу обратились в больницу. Мультидисциплинарная бригада решила извлечь инородный предмет через пищевод. С помощью специальных щипцов на эндоскопе под видеоконтролем врачи осторожно достали монету. Операция проводилась под наркозом», – рассказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.


Сейчас мальчик уже выписан домой.

Как отметили в министерстве, длительное нахождение инородного тела в пищеводе может вызвать воспаление, некроз и перфорацию пищевода. Если ребёнок проглотил инородный предмет, нельзя извлекать его самостоятельно. Необходимо сразу обратиться к специалистам.

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#ребёнок
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#хирург
#врачи
Стало известно, сколько людей переедают в Новый год
65% москвичей признались в переедании на новогодних каникулах
19 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/Andrei Lishakov

Больше половины москвичей признались в переедании на новогодних каникулах, больше обычного в праздники съедают 65% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики ADG group. При этом, как отмечается, треть москвичей планируют потратить на готовку четыре часа, еще треть — два часа, а каждый десятый — больше шести часов.
«Почти три четверти москвичей (69%) не могут представить себе новогодний стол без салата «Оливье», каждый третий (33%) – без селедки под шубой, еще 16% опрошенных – без холодца. Эти же блюда участники исследования чаще других планируют покупать в магазине, а не готовить самостоятельно в этом году», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с результатами опроса.
В то же время врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, как избежать набора лишнего веса во время праздничных каникул. В беседе с «Известиями» специалист отметила, что для этого нужно не готовить много еды, чтобы избежать переедания, не пить много алкоголя и соблюдать трехразовый режим питания.
«Важно добавить физическую активность, чтобы избежать набора веса. И это необязательно тренировки в зале. Подойдут как обычные прогулки на улице, так и другие занятия, например, можно покататься на коньках или на лыжах. Главное — не проводить все праздники дома за столом», — заключила врач.
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#тренировки
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Вирусолог рассказала, как уберечься от «эпидемии легкого ковида»
Вирусолог Малинникова: от легкой формы COVID-19 убережет дезинфекция и маски
19 декабря 2024, 13:31

Фото: iStock/Choreograph

Для того, чтобы уберечься от заражения легкой формой COVID-19, об эпидемии которой сообщал телеграм-канал SHOT, следует чаще мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и носить медицинские маски. Об этом сообщила завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова. По ее словам, с тяжелыми осложнениями после заболевания коронавирусом в легкой форме могут столкнуться пожилые люди, пациенты с сахарным диабетом, болезнями сердца и легких.
«Сейчас надо, конечно же, чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, проводить влажную уборку помещений. Естественно, надо соблюдать расстояние, учитывая, что вирус передаётся воздушно-капельным путем. Важно, чтобы мы поменьше находились в местах, где плотное скопление населения. Если это невозможно, то, конечно, необходимо ношение масок», — поделилась вирусолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время лекарства в России с 2022 года подорожали примерно на 40%. Об этом сообщила замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова в беседе с «Газетой.Ru». Она отметила, что такое подорожание вызвано внедрением новых дорогостоящих препаратов, ростом цен на импортные товары и высокой стоимостью инновационных лекарств.
«Особенно заметно увеличение цен в сфере лечения критических заболеваний — болезней сердечно-сосудистой системы, рака, диабета и других», — рассказала Купцова.
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#лекарства
#товары
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#правила
#вирусолог
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Врач назвал три правила, которые помогут не заболеть в новогодние праздники
Врач Жемчугов: после новогодних мероприятий нужно проводить влажную уборку
19 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/Catalin205

Новогодние праздники — это корпоративы, детские утренники, встречи с близкими и друзьями. В такую пору очень многолюдно и малобезопасно: есть риск подхватить какой-нибудь вирус.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» рассказал, как не подхватить вирусы во время новогодних ёлок, корпоративов и гуляний.

  1. Запастись терпением и порядочностью — не ходить никуда, почувствовав первые признаки болезни: можно пострадать, но не ходить, чтобы никого не заразить.
  2. Чаще убираться в доме и протирать пыль специальными дезинфицирующими средствами: после каждого мероприятия должна быть влажная уборка, потому что микробы находятся в пыли.
  3. Проверить наличие вентиляции: в помещения со спертым воздухом и отсутствием вентиляции лучше не ходить, потому что это рассадник микробов.
Ранее иммунолог рассказывал, что перед тем, как украшать дом, нужно обработать игрушки: стеклянные — протереть салфетками, пластиковые — помыть под душем.

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#вирусы
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В Подмосковье выдали более 3 тысяч подарочных наборов для новорождённых
19 декабря 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше трёх тысяч бесплатных подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали с начала года в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В подарочном наборе «Я родился в Подмосковье!» мы постарались собрать всё самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам. (…) Всего с начала года в области выдали более 3 тысяч таких наборов», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
В набор «Я родился в Подмосковье!» входят средства гигиены, лечебная косметика, бельё, игрушки и прочее. Родителям также предоставлена возможность получить вместо набора выплату в размере 20 тысяч рублей.

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#минздрав мо
#младенец
#московская область
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#максим забелин
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Врач рассказала, как предотвратить старение кожи шеи
Врач Яковлева: старение кожи шеи можно предотвратить физическими нагрузками
18 декабря 2024, 23:53

Фото: iStock/brizmaker

Старение кожи шеи можно предотвратить ведением здорового образа жизни: полноценным сном, правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Об этом рассказала косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева. По ее словам, также важно избегать длительного воздействия ультрафиолетового облучения.
«От возрастных изменений в домашнем уходе можно применять косметические средства с активными компонентами — с кислотами, витаминами, минеральными комплексами, с растительными экстрактами. Также могут помочь аппаратные методики. Все это индивидуально назначает врач», — указала она в беседе с Pravda.Ru.
В то же время дерматовенеролог Ирина Марченко раскрыла, как можно уберечь кожу в зимний период. В разговоре с «Известиями» она отметила, что важный для защиты от холода слой кожного сала часто смывают горячей водой, потому важно пользоваться колд-кремами.
«Средства на водной основе (в косметологии они часто именуются как масло в воде) при низких температурах могут кристаллизоваться и замерзать, что приводит к раздражению кожи. Уже давно практически во всех популярных линейках стали доступны колд-кремы, средства с более жирной и плотной текстурой, которые создают на открытых участках защитную пленку», — пояснила специалист.
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#лекарства
#врач
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#болезни
#здоровье
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Российские ученые смогли улучшить лекарства от опухолей с помощью липосом
18 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/Chinnapong

Российские ученые смогли повысить точность доставки лекарств к злокачественным опухолям при помощи особых молекул-липосом. Улучшить препарат удалось сотрудникам Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. Им удалось выяснить, что липосомы можно усилить фолиевой кислотой, из-за чего они начинают на 25% эффективнее доставлять лекарства в опухолевые клетки.
«Результаты нашего исследования показывают, что использованные липосомы с адресными лигандами на основе фолиевой кислоты быстро и эффективно доставляли олигонуклеотиды в опухолевые клетки. Это открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов на основе нуклеиновых кислот», — пояснила доцент кафедры химии РТУ МИРЭА Елена Шмендель в беседе с RT.
В то же время стало известно, как прошел день старта отбора кандидатов на участие в клинических испытаниях первой российской вакцины от рака. Как сообщает АГН «Москва», медикам за сутки поступило более 1000 заявок.

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#ученые
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#рак
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Стоматолог назвала причины возникновения кисты в челюсти
Стоматолог Мелехова: киста в челюсти может возникнуть из-за кариеса или инфекции
18 декабря 2024, 23:42

Фото: iStock/Bojan89

Причиной возникновения кисты в челюсти может стать недолеченный кариес или инфекция, вызванная плохой очисткой каналов зуба в процессе лечения. Об этом рассказала хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова. По ее словам, главная опасность кисты — ее размеры и частое бессимптомное развитие.
«Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти. <…> Иногда образования в челюсти достигают таких размеров, что происходит давление нижнего альвеолярного нерва, если это на нижней челюсти. Это может спровоцировать эффект анестезии, когда человек перестает чувствовать нижнюю челюсть», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако опасность из-за больших размеров представляет не только челюстная киста. К примеру, в Кемерове прооперировали беременную девушку, как сообщает «Сiбдепо», с огромных размеров кистой яичника — 11х9 сантиметров.
«Пациентка после операции чувствует себя хорошо, беременность протекает планово», — приводят в издании слова главы регионального минздрава.
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В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки

В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях

Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера
#подмосковье
#врачи
#инфекция
#человек
#операции
#опасность
#болезни
#беременность
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В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки
18 декабря 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске сейчас проводят 50 операций в сутки.
Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко на круглом столе в ДКЦ. Там обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
«Сегодня в центре им. Рошаля в день проводится 50 операций. Это серьёзный результат по спасению жизни детей. Центр взял на себя координацию всей детской помощи в регионе. Это ключевая задача каждой региональной больницы. Центр стал флагманским для Московской области, он принимает детей в том числе из других субъектов Федерации. В рамках телемедицинских консультаций он тоже вошел в общий контур, – отметил Мурашко.
Он подчеркнул, что в ряде стран после коронавируса стало меньше телемедицинских консультаций. В России же из-за протяжённости территории и благодаря технологическим возможностям наблюдается развитие на федеральном и на региональном уровнях.
«За шесть лет реализации нацпроекта мы создали практически единую информационную систему в каждом регионе. В этом году по поручению президента каждый субъект завершает эту работу», – сказал министр.
Детский клинический центр открыли в конце августа. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.

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#минздрав мо
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#дкц
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#губернатор
#министр
#михаил мурашко
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В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях
В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телеконсультациях
18 декабря 2024, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область выступила с инициативой оставить появившуюся во время пандемии возможность продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и коронавирусу по результатам телемедицинских консультаций.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время круглого стола в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Там обсудили развитие телемедицины.
«У нас есть ряд предложений, которые отчасти уже апробированы во времена коронавируса. Они касаются закрытия больничного дистанционно. Мы изучили также опыт частных медцентров. Хотели бы предложить ряд мероприятий для увеличения доли телемедицинских консультаций в первичном звене. Сейчас она составляет всего 4,5%», – добавил глава региона.
В 2023 году подмосковные врачи провели 1,8 млн телемедицинских консультаций для пациентов в первичном звене, а за 11 месяцев этого года – уже более 1,5 млн.

Действие приказа о возможности продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и COVID-19 посредством телемедицинских консультаций заканчивается 1 января. Подмосковье предлагает распространить такую возможность на больничные по гипертоническим заболеваниям, травмам, для беременных и в послеродовой период, онкологию и уход за больными. Это снизит нагрузку на 1,2 млн посещений в год и избавит пациентов от необходимости сидеть в очередях.

Помимо закрытия больничного, на телемедицину предложено переключить другие вопросы: продление рецепта на лекарства, направление на плановое обследование, закрытие первого этапа диспансеризации после получения результатов исследований.

Другое предложение – расширить возможности телемедицины на первичном приёме в поликлиниках. Если неотложная помощь не нужна, и пациент хочет получить рекомендации специалиста, предлагается общаться с врачом через портал или специальное приложение. Это позволит перевести около 2-2,5 млн посещений в онлайн-формат.

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#медицина
#телемедицина
#консультации
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
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#губернатор
#дкц
#красногорск
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