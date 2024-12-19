В Видном из пищевода младенца извлекли монету

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновской больницы достали монету из пищевода годовалого малыша. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой доставили ребёнок, который случайно проглотил монету во время игры. Проведённая диагностика подтвердила наличие инородного предмета в пищеводе перед входом в желудок.
Сейчас мальчик уже выписан домой.
Как отметили в министерстве, длительное нахождение инородного тела в пищеводе может вызвать воспаление, некроз и перфорацию пищевода. Если ребёнок проглотил инородный предмет, нельзя извлекать его самостоятельно. Необходимо сразу обратиться к специалистам.
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«Родители отреагировали грамотно. Не давая малышу еды и питья, они сразу обратились в больницу. Мультидисциплинарная бригада решила извлечь инородный предмет через пищевод. С помощью специальных щипцов на эндоскопе под видеоконтролем врачи осторожно достали монету. Операция проводилась под наркозом», – рассказала детский врач-хирург Виктория Мирошникова.
Сейчас мальчик уже выписан домой.
Как отметили в министерстве, длительное нахождение инородного тела в пищеводе может вызвать воспаление, некроз и перфорацию пищевода. Если ребёнок проглотил инородный предмет, нельзя извлекать его самостоятельно. Необходимо сразу обратиться к специалистам.
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Лора Луганская