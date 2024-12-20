Жительница Подмосковья 76 лет проходила с бусиной в слуховом проходе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Бусину, потерянную 76 лет назад, нашли врачи амбулатории «Южная» Видновской больницы в ухе у 81-летней пациентки, пришедшей на профилактический осмотр, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе профосмотра женщина пожаловалась на долговременное снижение слуха в правом ухе. Отоларинголог обнаружил там серную пробку, а когда удалили её, заметил в слуховом проходе инородный предмет.
Он добавил, что несмотря на многолетнее пребывание инородного предмета в ухе, ни слуховой проход, ни барабанная перепонка не пострадали. Теперь женщина прекрасно слышит, а найденную бусину она забрала на память.
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«Проведя промывание уха для удаления серной пробки, я с помощью отоскопа вновь осмотрел слуховой проход и обнаружил там поблескивающий предмет. С помощью специального крючка извлек инородный предмет, оказавшийся фрагментом ожерелья. Когда пенсионерка увидела его, то с удивлением отметила, что потеряла эту бусину в пятилетнем возрасте», — рассказал оториноларинголог Рауль Тен.
Он добавил, что несмотря на многолетнее пребывание инородного предмета в ухе, ни слуховой проход, ни барабанная перепонка не пострадали. Теперь женщина прекрасно слышит, а найденную бусину она забрала на память.
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Лев Каштанов