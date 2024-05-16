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Нарколог Холдин раскрыл главные факторы развития гипертонии

Нарколог Холдин: сигареты и алкоголь — главные факторы развития гипертонии
16 мая 2024, 13:46
Фото: istockphoto / Biserka Stojanovic

Фото: istockphoto / Biserka Stojanovic

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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, что курение и алкоголь могут усугубить патологию. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Гипертоническая болезнь — заболевание, при котором у человека наблюдается стойкое повышение артериального давления.

«Во время приема алкоголя после начального расширения сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце и увеличению частоты его сокращений, а также росту давления. Аналогичная ситуация происходит и при курении, которое сопровождается спазмом сосудов. Увеличение нагрузки на сердце ведёт к его быстрому износу и к еще большему росту давления. Как результат - разрывы сосудов в органах, которые для гипертоника могут стать смертельными, поскольку приводят к инфарктам и инсультам», — отметил Виталий Холдин.



Для поддержания давления в норме специалист рекомендует отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет, заниматься умеренной физической активностью, чаще проводить время на свежем воздухе, стараться уменьшить стрессовую нагрузку на организм.

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#сердце
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#здоровье
В Подмосковье сделали удобнее услугу по льготному протезированию зубов
16 мая 2024, 13:58

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Услуга по льготному зубопротезированию в Московской области стала удобнее: теперь получить её можно в любом городе региона, сообщает пресс-служба подмосковного Минсоцразвития.
«Теперь льготник может получить консультацию по протезированию зубов в ближайшей стоматологической поликлинике областного министерства здравоохранения, а изготовить и установить протез — в региональной клинике в соседнем городе», — пояснили в министерстве.
На льготное протезирование зубов имеют право ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны военной службы, ветераны труда, а также неработающие предпенсионеры и пенсионеры с учётом их доходов.

Для того, чтобы получить эту услугу, нужно посетить стоматолога и отправить онлайн-заявку через региональный портал госуслуг.

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#стоматология
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#медицина
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#минсоцразвития мо
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В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль мозга мужчине с приступами эпилепсии
16 мая 2024, 13:12

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Подольские нейрохирурги удалили молодому человеку опухоль мозга и спасли его от эпилептических приступов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
24-летний пациент поступил в больницу с жалобами на частые эпилептические приступы. В ходе диагностики у него выявили каверному левой лобной доли.

«Мы выполнили малотравматичное оперативное вмешательство: над бровью пациента сделали разрез длиной 2,5 см, затем в черепе пациента было сделано отверстие диаметром 2 см, через которое специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному. Операция длилась 3 часа и выполнялась с использованием операционного микроскопа и интраоперационной навигации», — поделился завотделения нейрохирургии Михаил Землянский.

На данный момент парень уже выписан из больницы и приступов эпилепсии после операции у него не было выявлено.

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В поликлинике Королёва работает человекоподобный робот

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#операция
#пациент
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#операции
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В поликлинике Королёва работает человекоподобный робот
16 мая 2024, 12:56

Фото: Роман Савельев

Робот Светочка с искусственным интеллектом работает в детском отделении поликлиники Королёвской больницы в микрорайоне Юбилейный, она развлекает юных пациентов и помогает найти нужный кабинет, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Наш робот Светочка рассказывает про отделение, отвечает на вопросы по навигации. Кроме того, у неё есть небольшая развлекательная функция. Если родители с малышом стоят в регистратуре, ребёнок в это время может поиграть со Светочкой», — говорится в сообщении.
Человекоподобный робот может устроить для детей викторину, сделать смешные фотографии и отправить их на электронную почту пациентов. Светочку создала столичная компания «Фора Роботикс», поликлинике её подарила местная Торгово-Промышленная палата.

Светочка — единственный такой робот в медучреждениях Королёва, но не единственный в округе. Например, в местной библиотеке работает робот Стасик. Он отвечает на вопросы, делает фотографии и даже может гадать по лицу человека.

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#здравоохранение
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Волонтёры-медики посетят 57 ФАПов Подмосковья в рамках акции «Добро в село»
16 мая 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Всероссийская акция «Добро в село» проводится на территории Подмосковья, в рамках акции волонтёры-медики посещают фельдшерско-акушерские пункты, где помогают пациентам и участвуют в уборке территорий. В этом году в рамках акции волонтёры посетят 57 региональных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Наши волонтёры участвуют в этой акции уже более пяти лет. Ребята убирают территории рядом с ФАПами, а также обучают пациентов суставной гимнастике, скандинавской ходьбе и рассказывают, как вести здоровый образ жизни», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве отметили, что в Московской области в настоящее время насчитывается около 10 тысяч волонтёров-медиков: это студенты медицинских вузов и колледжей, а также члены школьных отрядов.

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Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма

Стало известно, кто больше склонен к вредным привычкам – «совы» или «жаворонки»

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#медицина
#здравоохранение
#фап
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Сексолог назвала технику для достижения яркого оргазма
16 мая 2024, 02:51

Фото: istock / sirawit99

Сексопатолог Джордан Рулло рассказала про технику, позволяющую достичь яркого оргазма. Технику диафрагмального (брюшного) дыхания она описала в беседе с Woman & Home.
Как утверждает эксперт, 4 из 10 не достигают оргазма по разным причинам, но во многих случаях это исправимо.

«Лучший способ получить яркий оргазм — это начать дышать глубоко. И в этом поможет диафрагмальное дыхание, увеличивающее приток кислорода и крови, а также активирующее парасимпатическую нервную систему. Все это способствует расслаблению», — пояснила сексопатолог.
Рулло добавила, что научиться диафрагмальному дыханию довольно просто. Для этого необходимо набрать воздух не только в грудь, но и в область диафрагмы. После нужно положить одну руку на живот, другую — на грудь, чтобы понять, какая из них движется во время дыхания. При диафрагмальном дыхании должна шевелиться рука, лежащая на животе.

«Ускорьте темп дыхания. Например, считайте один раз при вдохе, один — при выдохе, один — при вдохе, два — при выдохе и так далее», — назвала последовательность действий Рулло .
Ранее сексолог Юрий Андреев рассказал, почему женщина не может достичь оргазма.

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Стало известно, кто больше склонен к вредным привычкам – «совы» или «жаворонки»
Сомнолог Кудинов заявил о связи хронотипа и склонностью к вредным привычкам
15 мая 2024, 22:41

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что люди с хронотипом «сова» употребляют алкоголь и курят чаще, чем так называемые «жаворонки».
«Проводилось исследование, которое показало, что «жаворонки» меньше пьют и курят, чем «совы». Видимо, это связано в том числе и с тем, что пик активности у «сов» начинается ко второй половине дня, а у жаворонков – в «первой». Так, «сова» может после работы погулять, повеселиться, выпить, покурить и т. д. в то время, как жаворонки уже легли спать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

А врач-нарколог Василий Шуров напомнил о том, что перед вождением ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь. Он отметил, что подсчитать, сколько времени надо для полного выведения спиртного из организма сложно, поскольку здесь играет роль множество факторов, включая тип алкоголя и индивидуальные особенности человека.

«Нет такого, чтобы я мог точно сказать, что через 4 часа после литра, особенно если печень в хорошем состоянии, это может занять 4-5 часов в лучшем случае. Но лучше не планировать свою жизнь так: вот выпил и поехал», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Шурова.

Ранее Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.

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Нарколог Холдин: курение снижает продолжительность жизни на 15 лет

Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя
#курение
#алкоголь
#исследование
#врач
#нарколог
#напитки
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Назван неожиданный фактор, влияющий на долголетие
Мясников заявил об определяющем влиянии группы крови на долголетие
15 мая 2024, 22:05

Фото: iStock/barbol88

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил о том, что группа крови человека может определять его продолжительность жизни.
При этом специалист напомнил, что групп крови не четыре, как мы привыкли, а 35.

«Что касается групп крови, личностей и особенностей, я не думаю, что мы такие как нас создала генетика. Персональный характер формируется в условиях среды. Я не знаю, как это доказать и опровергнуть, а вот долголетие – 100% может зависеть от группы крови», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин сообщил о том, что травмирующий стресс и невыплеснутые эмоции могут привести к смертельным последствиям и оставить физические рубцы на сердце, которые могут повлечь за собой серьёзные заболевания, такие, как инфаркт и инсульт.

«Стресс может привести к развитию гипертонической болезни. Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, провоцирует повышение давления, нагрузку на сердце и сосуды мозга. Это может стать причиной инфаркта и инсульта. Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что для снижения риска развития гипертонии необходимо поддерживать оптимальную массу тела или снижать её при наличии избытка веса.

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#терапевт
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Подмосковные врачи оценили риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к младенцу менее чем в 1%
15 мая 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области от ВИЧ-инфицированных матерей с начала года родились около 140 здоровых детей. Риск передачи вируса от матери к младенцу не превышает 1%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«ВИЧ – это не приговор. Женщина, которая своевременно встаёт на учёт в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового младенца. Если она будет выполнять все рекомендации специалистов, риск передачи вирус составит менее 1%», – сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он отметил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи инфекции от матери ребёнку важен первый этап – приём антиретровирусной терапии во время беременности.

В регионе успешно реализуют программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра. Новорождённый находится под наблюдением врачей до 1,5 лет, пока диагноз не будет снят. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции лечения начинается в первые две недели. Оно проводится бесплатно.

По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.

Узнать правила постановки на учёт в Московский областной Центр СПИД, а также рекомендации беременным и молодым родителям можно на сайте центра.

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#здравоохранение
#роды
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В Люберцах девочке-подростку удалили две литровые кисты яичников
15 мая 2024, 16:41

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали девочку с двумя огромными кистами яичников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
13-летняя школьница поступила в приёмный покой с жалобами на сильную боль в животе и его увеличенный размер. Диагностика выявила у пациентки перекрут яичника, который привёл к полному или частичному нарушению кровообращения. Врачи решили провести лапароскопическую операцию. Они устранили перекрут и удалили два гигантских доброкачественных новообразования – параовариальные кисты. В каждой из них содержалось по литру жидкости.
«Образование поначалу может ничем не проявлять себя, его могут диагностировать случайно. В нашем случае детские хирурги вместе с гинекологами правильно поставили диагноз и выполнили органосохраняющую операцию, удалив редко встречающиеся гигантские кисты у несовершеннолетней. Важно, что пациентке сохранили репродуктивную функцию», – рассказала заведующая гинекологическим отделением стационарного отделения №1 Тамара Добровольская.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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