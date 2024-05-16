Нарколог Холдин раскрыл главные факторы развития гипертонии

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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Виталий Холдин рассказал, что курение и алкоголь могут усугубить патологию. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Гипертоническая болезнь — заболевание, при котором у человека наблюдается стойкое повышение артериального давления.
Для поддержания давления в норме специалист рекомендует отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет, заниматься умеренной физической активностью, чаще проводить время на свежем воздухе, стараться уменьшить стрессовую нагрузку на организм.
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«Во время приема алкоголя после начального расширения сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце и увеличению частоты его сокращений, а также росту давления. Аналогичная ситуация происходит и при курении, которое сопровождается спазмом сосудов. Увеличение нагрузки на сердце ведёт к его быстрому износу и к еще большему росту давления. Как результат - разрывы сосудов в органах, которые для гипертоника могут стать смертельными, поскольку приводят к инфарктам и инсультам», — отметил Виталий Холдин.
Для поддержания давления в норме специалист рекомендует отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет, заниматься умеренной физической активностью, чаще проводить время на свежем воздухе, стараться уменьшить стрессовую нагрузку на организм.
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Мира Полтева