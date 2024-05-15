Назван неожиданный фактор, влияющий на долголетие

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Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников заявил о том, что группа крови человека может определять его продолжительность жизни.
При этом специалист напомнил, что групп крови не четыре, как мы привыкли, а 35.
А врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин сообщил о том, что травмирующий стресс и невыплеснутые эмоции могут привести к смертельным последствиям и оставить физические рубцы на сердце, которые могут повлечь за собой серьёзные заболевания, такие, как инфаркт и инсульт.
Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что для снижения риска развития гипертонии необходимо поддерживать оптимальную массу тела или снижать её при наличии избытка веса.
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«Что касается групп крови, личностей и особенностей, я не думаю, что мы такие как нас создала генетика. Персональный характер формируется в условиях среды. Я не знаю, как это доказать и опровергнуть, а вот долголетие – 100% может зависеть от группы крови», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
А врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин сообщил о том, что травмирующий стресс и невыплеснутые эмоции могут привести к смертельным последствиям и оставить физические рубцы на сердце, которые могут повлечь за собой серьёзные заболевания, такие, как инфаркт и инсульт.
«Стресс может привести к развитию гипертонической болезни. Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, провоцирует повышение давления, нагрузку на сердце и сосуды мозга. Это может стать причиной инфаркта и инсульта. Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям», — объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.
Ранее врач Надежда Подкорытова заявила, что для снижения риска развития гипертонии необходимо поддерживать оптимальную массу тела или снижать её при наличии избытка веса.
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Мелисса Тимофеева