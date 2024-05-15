Названы факторы, влияющие на способность бросить курить

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Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что к факторам, помогающим бросить курить, относятся внешние и внутренние мотивации человека.
К первым он отнёс желание завести детей, приход в общество или компанию, где курение не является нормой и т. д. А вот с внутренней мотивацией, по словам эксперта, надо работать отдельно.
Ранее Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
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«Либо приходить к психотерапевту, вскрывать причины, которые тебя привели к курению, либо читать соответствующую литературу. Люди, как правило, боятся абстинентного периода, поэтому на время предлагается принимать медикаменты, блокирующие негативный рецептор и снижающие проявления абстиненции», — пояснил в беседе с RT врач.
Ранее Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
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Мелисса Тимофеева