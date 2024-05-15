Стало известно, кто больше склонен к вредным привычкам – «совы» или «жаворонки»

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Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что люди с хронотипом «сова» употребляют алкоголь и курят чаще, чем так называемые «жаворонки».
«Проводилось исследование, которое показало, что «жаворонки» меньше пьют и курят, чем «совы». Видимо, это связано в том числе и с тем, что пик активности у «сов» начинается ко второй половине дня, а у жаворонков – в «первой». Так, «сова» может после работы погулять, повеселиться, выпить, покурить и т. д. в то время, как жаворонки уже легли спать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.
А врач-нарколог Василий Шуров напомнил о том, что перед вождением ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь. Он отметил, что подсчитать, сколько времени надо для полного выведения спиртного из организма сложно, поскольку здесь играет роль множество факторов, включая тип алкоголя и индивидуальные особенности человека.
«Нет такого, чтобы я мог точно сказать, что через 4 часа после литра, особенно если печень в хорошем состоянии, это может занять 4-5 часов в лучшем случае. Но лучше не планировать свою жизнь так: вот выпил и поехал», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Шурова.
Ранее Василий Шуров заявлял, что люди, пьющие слабоалкогольные напитки, полагают, что они наносят меньший урон своему здоровью.
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Мелисса Тимофеева