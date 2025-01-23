Ногинские хирурги удалили пациентке трёхкилограммовую опухоль матки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Ногинской больницы удалили пациентке 35-сантиметровую опухоль матки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В гинекологическое отделение поступила 44-летняя женщина с жалобами на боль в животе, его увеличение и кровотечение. При обследовании у неё выявили гигантскую опухоль матки весом более 3 кг и диаметром 35 см. Новообразование соответствовало 30 неделям беременности. При этом женщина длительное время не обращалась к врачам.
Из-за того, что размеры опухоли достигли огромных размеров, для спасения жизни пациентки провести операцию можно было лишь открытым доступом.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. По результатам гистологического исследования будет принято решение о тактике лечения.
В министерстве в очередной раз напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год. Выявленные на ранней стадии заболевания намного лучше поддаются лечению.
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Из-за того, что размеры опухоли достигли огромных размеров, для спасения жизни пациентки провести операцию можно было лишь открытым доступом.
«Мы выполнили тотальную гистерэктомию – удаление матки. Новообразование направили на гистологическое исследование. Операции по удалению гигантских опухолей брюшной полости всегда очень сложные. Они непредсказуемы, требуют высокой квалификации хирургов, так как несут высокий риск кровотечения», – рассказала заведующая гинекологическим отделением Ногинской больницы Ольга Шафрастова.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. По результатам гистологического исследования будет принято решение о тактике лечения.
В министерстве в очередной раз напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год. Выявленные на ранней стадии заболевания намного лучше поддаются лечению.
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Лора Луганская