Врачи Центра Рошаля спасли попавшую в ДТП девочку

Фото: телеграм-канал ДКЦ
В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь попавшей в аварию девочки. Об этом говорится в телеграм-каналде ДКЦ.
В клинику с места ДТП экстренно доставили 16-летнюю пациентку. В аварии она получила ушиб головного мозга, гематому лобной области и рваную рану коленного сустава.
Спасением пострадавшей занималась мультидисциплинарная команда врачей, в которую входили травматологи-ортопеды, неврологи, реаниматологи, нейрохирурги и реабилитологи.
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«Девочка находилась в критическом состоянии, была в коме и дышала с помощью ИВЛ. Рентген выявил гематому объёмом 15 мл. Для защиты и восстановления головного мозга пациентку ввели в медикаментозную кому», – рассказала главврач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
Спасением пострадавшей занималась мультидисциплинарная команда врачей, в которую входили травматологи-ортопеды, неврологи, реаниматологи, нейрохирурги и реабилитологи.
«Девочке выполнили операцию по пластике связок коленного сустава. Реабилитация началась ещё в отделении реанимации. Врачи проводили специальные массажи и лечебную гимнастику, что стало ключевым моментом выздоровления», – пояснила Шаповаленко.Через шесть дней пациентка начала приходить в сознание. Её перевели в нейрохирургическое отделение, где продолжили восстановление. Благодаря слаженной работе врачей она быстро пошла на поправку и вскоре была выписана.
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Лора Луганская