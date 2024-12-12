Врачи Центра Рошаля спасли попавшую в ДТП девочку

«У детей бронхиальная астма может проявляться в возрасте до пяти лет. Чаще и очевиднее симптомы проявляются в школьном возрасте. Особенно внимательными следует быть родителям, у которых есть наследственная предрасположенность к астме или аллергии, а также тем, чьи дети страдают кожными заболеваниями, болезнями лёгких или ожирением», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алёна Бондаренко.