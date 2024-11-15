От отца к ребенку: Врач оценила риск передачи сахарного диабета по наследству

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Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Известно, что одна из причин его развития связана с наследственностью. Правда ли это?
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» рассказала, как генетический фактор влияет на развитие сахарного диабета.
По ее словам, нужно узнать у своих родных про болезнь сахарным диабетом, чтобы понимать свою зону риска.
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«Первый тип диабета имеет меньшую наследственность, а второй — большую. Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2 до 6%. Если мужчина с первым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%», — объяснила врач.
По ее словам, нужно узнать у своих родных про болезнь сахарным диабетом, чтобы понимать свою зону риска.
«Достаточно одной родственной линии, чтобы говорить про риск», — уточнила она.Светлана Шокур напомнила, что основными симптомами сахарного диабета являются жажда, сухость во тру, сухость кожных покровов, обильное мочеиспускание, общая слабость.
Полную версию программы с врачом-эндокринологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».
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Анастасия Бондарева